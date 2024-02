Shakespeares „Hamlet“ in englischer Sprache

Bei William Shakespeares berühmtem Stück „Hamlet“ ist nichts wie es scheint: fast alle Charaktere führen eine Lüge auf. Alte Freunde sind Spione, Claudius ein guter Stiefvater, Polonius ein ehrlicher Makler, und Hamlet selbst führt seinen eigenen illusorischen Wahnsinn auf. Das Stück in englischer Sprache ist am Mittwoch, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Theater am Ring auf der Bühne zu sehen.

Die Inszenierung zielt darauf ab, einen der faszinierendsten Theatertexte der Welt zu beleuchten, anstatt eine oberflächliche Interpretation aufzudrängen, wie es in der Ankündigung heißt. Hamlet offenbart sich als ein verstörter junger Mann, der niemandem trauen kann, nicht einmal dem Geist seines Vaters. Seine Versuche, eine moralische oder sinnvolle Antwort auf den Mord an seinem Vater und die Wiederverheiratung seiner Mutter mit dem Hauptverdächtigen zu finden, enden in einer Tragödie.

Karten für „Hamlet“ gibt es im Vorverkauf für 18 Euro zzgl. 1 Euro Systemgebühr (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline 07721/82-2525, per Mail an [email protected] und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de/tickets.