Selbsthilfe soll verstärkt im Fokus stehen

„Gut beHütet“ fühlen sich zahlreiche Menschen, die Teil einer der rund 70 Selbsthilfegruppen im Landkreis Tuttlingen sind. Aus diesem Grund hat die Selbsthilfekontaktstelle der Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe in Kooperation mit der Kunsttherapeutin Angelika Rinnus das Projekt „gut beHütet - 70 Selbsthilfegruppen im Landkreis Tuttlingen“ ins Leben gerufen. Aus diesem ist nun eine Ausstellung entstanden, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

Bei dem Projekt ging es im Wesentlichen um die Frage „Wann und wo fühle ich mich in diesen unruhigen Zeiten gut beHütet?“ Zugrunde liegt die Annahme, dass in jedem Menschen eine tiefe Sehnsucht nach „beHütet“ sein ruht. Das stehe laut Mitteilung für Geborgenheit, Vertrauen, loslassen unter Schutz und sich sicher fühlen dürfen. Gemeinsam mit Rinnus entstand die Idee, diese Gefühle künstlerisch umzusetzen und durch das Gestalten von Hüten zu visualisieren.

Verschiedene Selbsthilfegruppen aus dem Landkreis Tuttlingen haben in den vergangenen Monaten insgesamt 44 bunte und schrille Hüte bis hin zu imposanten Kunstobjekten gestaltet, die nun bis zum 7. Februar der Öffentlichkeit im Landratsamt Tuttlingen zugänglich gemacht werden. Ziel der Ausstellung ist es, die Selbsthilfe stärker in den Blickpunkt der Gesellschaft zu bringen und über das umfangreiche Angebot der Selbsthilfe im Landkreis Tuttlingen zu informieren.

Sozialdezernent Bernd Mager hat die Ausstellung am vergangenen Dienstag vor rund 50 geladenen Gästen feierlich eröffnet. Sie kann nun für vier Wochen zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes Tuttlingen, Bahnhofstraße 100, im Foyer des Gebäudes A besucht werden.

Die Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Tuttlingen informiert, berät und vermittelt Menschen, die an Selbsthilfegruppen interessiert sind. Sie hilft bei der Gründung von neuen Selbsthilfegruppen, unterstützt bestehende Selbsthilfegruppen, arbeitet mit Fachleuten und Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen zusammen und pflegt eine umfangreiche Datenbank mit Informationen über die Selbsthilfegruppen im Landkreis Tuttlingen.

Ziel ist laut Pressebericht des Landratsamts auch, den Gedanken der Selbsthilfe in der Öffentlichkeit zu stärken, damit es Menschen leichter haben, sich in Gruppen zusammenzufinden und ihre Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Derzeit gibt es rund 70 Selbsthilfegruppen im Landkreis Tuttlingen, zu ganz unterschiedlichen Themen.