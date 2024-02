Schostakowitsch, Mozart und Elgar im Konzerthaus

Am Donnerstag, 22. Februar, um 20 Uhr kommt das Amsterdamer Concertgebouw Kammerorchester mit dem Pianisten Ben Kim ins Franziskaner Konzerthaus in Tuttlingen. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr im Raum „Aktionen 1“ statt.

Das 1987 gegründete Concertgebouw Chamber Orchestra setzt sich laut Pressemitteilung aus Mitgliedern des weltberühmten Royal Concertgebouw Orchestra of Amsterdam zusammen. Seit vielen Jahrzehnten konzertieren sie in der ganzen Welt mit prominenten Solisten und Dirigenten und werden in jeder Saison zu Auftritten in die bekanntesten Konzerthäusern der Niederlande eingeladen, wie dem Königlichen Concertgebouw in Amsterdam und dem Tivoli Vredenburg in Utrecht. Aufgrund des zunehmenden internationalen Interesses fanden in jüngster Zeit Konzerte in Belgien, Spanien, Deutschland, der Türkei, Argentinien und Brasilien statt.

Karten gibt es im Vorverkauf für 42, 38 und 29 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter der Ticket-Hotline Telefon 07721/822525, per E-Mail an