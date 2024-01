(schn) - Mit dem bekannten Entertainer und Schlagersänger Andy Borg hat am Freitag in der Tuttlinger Stadthalle der Konzertabend mit mehreren Musikern aus der Schlager- und Volksmusikszene seinen Höhepunkt gefunden. Der 63-jährige Österreicher präsentierte sich vor 520 Zuhörern im großen Saal in gewohnter Manier - „nicht geschminkt, nur sandgestrahlt“, wie er mit einem Augenzwinkern behauptete.

Das Energiebündel brachte mit „Cara mia“ seine Fans in Stimmung. Andy Borg drehte aber auch die Zeit zurück und nahm mit „Die berühmten drei Worte“ eine Nummer aus seiner Anfangszeit mit nach Tuttlingen.

Einen beeindruckenden Auftritt legten zuvor auch „Sigrid und Marina“ hin. Die Geschwister wussten mit volkstümlichem Schlager zu überzeugen und bewegten die Zuhörer nicht nur mit „Hörst du die Glocken von Stella Maria“, sondern vor allem mit ihrer handgemachten Volksmusik. Lediglich eine Gitarre, ihre gefühlvollen Stimmen und das Lied „Meine Heimat der Berge bist du“ benötigten die beiden Oberösterreicherinnen dafür und landeten damit einen Volltreffer beim Publikum.

Frank Cordes und Hansi Süssenbach als das Duo „Die Freunde“ feierten mit den Schlagerfans ein Partyabend. Die in Tuttlingen mittlerweile bekannte Sängerin Nadin Meypo führte durch den Abend, hatte mehrere Stimmungsmacher im Gepäck und erreichte mit ihrem Dauerbrenner „Donna Blue“ sowie „Ich glaube nur was ich fühle“ die Herzen ihrer Zuhörer. Viele weitere Bilder gibt es online unter schwaebische.de.