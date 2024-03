Scheiben an drei Bushaltestellenhäuschen eingeschlagen

Tuttlingen

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa im Zeitraum von 22 Uhr bis 3 Uhr, haben unbekannte Täter an drei Häuschen der Bushaltestellen Thiergarten und Graf-von-Stauffenberg-Platz in der Balinger Straße und der Rußbergstraße jeweils die mittlere Scheibe mutwillig eingeschlagen. Das berichtet die Polizei.