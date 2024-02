SC 04 verlängert mit Andreas Probst - Gabriel Gasic kommt im Sommer

(rosp) - Der Vorstand des Fußball-Landesligist SC 04 Tuttlingen hat den Vertrag mit Trainer Andreas Probst um ein Jahr bis 2025 verlängert. Zudem gewinnt der Sportclub ab der neuen Saison Gabriel Gasic als Trainer der zweiten Mannschaft für sich. Das gab Martin Klumpp, Vorstand der Bereiche Öffentlichkeit und Sponsoring, in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir sehen alle Voraussetzungen für eine Fortführung der erfolgreichen Zusammenarbeit erfüllt“, sagt Klumpp und freut sich über den neuen Kontrakt mit Probst, der ligaunabhängig - also auch im Falle eines Abstiegs in die Bezirksliga - gilt. Für den Coach waren das passende Umfeld und der Wille der Mannschaft entscheidend. „Es gefällt mir sehr, mit den Jungs zu arbeiten und ich glaube, wir können noch einiges erreichen, auch wenn das nicht einfach wird“, sagt der 40-Jährige, der im Sommer zum SC 04 zurückgekehrt ist und das Traineramt von Andreas Keller übernommen hat. Das Ziel ist der Verbleib in der Landesliga. Mit bislang weniger Partien als die Konkurrenz überwintert der Aufsteiger auf einem derzeitigen Abstiegsrang.

Die zweite Mannschaft der Kreisstädter liegt in der Kreisliga A2 unmittelbar vor den rot eingefärbten Plätzen. Spielertrainer Florin Tirca wird ab der neuen Saison wieder fester Bestandteil der ersten Mannschaft werden und das Amt an Gabriel Gasic übergeben, wie Klumpp mitteilt. „Wir heißen ihn hiermit vorab schon willkommen“, schreibt das Vorstandsmitglied. Wer Co-Trainer des Kreisligisten wird, soll zeitnah feststehen.

Gasic befindet sich in seiner zweiten Saison beim Bezirksligisten SV Bubsheim. In der abgelaufenen Runde hatte der Offensivakteur mit 24 Toren in 30 Partien auf sich aufmerksam gemacht. Er verhalf seinem Team zur Aufstiegsrelegation, dem größten Erfolg der Bubsheimer Vereinsgeschichte. Der Sprung auf die überregionale Ebene blieb aus. In seinen zehn Ligapartien in dieser Saison traf der 30-Jährige dreimal.

Der angestrebte Einstieg in den Trainerbereich komme für ihn nun früher als gedacht - doch: „Ich bin sehr glücklich darüber“, sagt Gasic zu der auf ihn gefallenen Entscheidung des Sportclubs. „Das Konzept hat mir sehr gut gefallen“, kommentiert er die SC-Pläne in Bezug auf den Unterbau.

Sein anstehender Abgang vom SVB hänge mit der Trainertätigkeit zusammen - denn als Spieler würde er nicht wechseln. Den Bubsheimern sei er sehr dankbar für alles. „Sie haben meine Familie und mich mega aufgenommen“, sagt Gasic, der 2022 von NK Hajduk Villingen zum Team von Spielertrainer Paul Ratke und Co-Spielertrainer Dimitri Stroh wechselte.

Mit dem amtierenden Vizemeister und derzeitigen Tabellensiebten hat er noch zwei große Ziele abseits der Liga: Zum einen will er den Bezirkspokal gewinnen - und zum anderen natürlich den Sieg beim Heuberg-Wanderpokal erreichen. „Das Gefühl muss ich noch kennenlernen, davor kann ich nicht gehen“, schmunzelt der künftige Spielertrainer im Hinblick auf das prestigeträchtige Turnier, das in diesem Jahr von Titelverteidiger SV Renquishausen ausgetragen wird.