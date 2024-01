SC 04 Tuttlingen wird in Empfingen Dritter

- Der Landesligist SC 04 Tuttlingen hat am Samstagabend beim „22. Hallenfußball-Cup“ der SG Empfingen den dritten Platz der Aktivenendrunde belegt und in Aaron Barquero Schwarz den besten Spieler gestellt. Für den Bezirksligisten SpVgg Trossingen war in der Gruppenphase Schluss. Den Turniersieg sicherte sich erstmals seit 2009 wieder die gastgebende SG Empfingen.

Das Heimteam gewann im Finale in der Tälesee-Halle mit 4:0 gegen den VfL Nagold. Der Ligakonkurrent aus der Landesliga war aufgrund zweier Zweiminutenstrafen und einer Roten Karte mehrmals in Unterzahl geraten, wodurch er auf dem Kunstrasen mit Rundumbande letztlich deutlich unterlag.

Zuvor waren in vier Vierergruppen die acht Teilnehmer des Viertelfinals ausgespielt worden. Die beiden Vertreter aus dem Kreis waren gemeinsam mit der Verbandsstaffel-U19 der TSG Balingen und dem A-Ligisten TSG Wittershausen in Gruppe B. Der SC 04 erreichte in der gut besuchten Halle die Runde der letzten acht Mannschaften. Die Musikstädter schieden ebenso aus wie ihr Ligakonkurrent SG 08 Schramberg/SV Sulgen (Gruppe A) und A-Ligist FSV Schwenningen (Gruppe D), zwei weitere Vereine aus dem Bezirk Schwarzwald.

Im Viertelfinale überzeugte der von Andreas Probst und Emanuele Ingrao betreute Landesligaaufsteiger aus der Donaustadt erneut und kegelte den Bezirksligisten TuS Ergenzingen nach einem Rückstand noch mit 2:1 aus dem Turnier. Nach der 1:4-Niederlage im Halbfinale gegen die SGE trafen die Nullvierer im Spiel um Platz drei auf den Oberligisten FC Holzhausen. Der Turnierfavorit und Vorjahressieger hätte im Falle eines Finalerfolgs schon das dritte Hallenturnier in diesem Winter für sich entschieden. Im Platzierungsspiel nach der Halbfinalniederlage ließ der sonst so starke FCH dann die Spannung vermissen - nicht aber der Sportclub, der einen 5:1-Erfolg verbuchte. Er sicherte sich den Pokal für den Drittplatzierten sowie ein Preisgeld in Höhe von 450 Euro. „Wir haben richtig tollen Fußball gespielt und uns richtig gut präsentiert“, fasste Tuttlingens Coach Andreas Probst das Abschneiden des SC 04 in der erfolgreich gemeisterten Vorrunde am Mittwoch und in der Endrunde am Samstag zusammen.

Dem Finaltag waren unter der Woche drei Vorrundenspieltage vorausgegangen, an denen sechs Sechsergruppen ausgetragen worden waren. 14 Teams schieden aus, darunter in der U19 der SG Frittlingen (SG Frittlingen/Wellendingen/Wilflingen und SpVgg Aldingen) ein weiterer Vertreter aus der Region.