Tuttlingen

SC 04 Tuttlingen bereitet sich auf den Re-Start vor

Tuttlingen / Lesedauer: 3 min

Mario Giesler – hier 2015 im Trikot des SC 04 Tuttlingen – kehrt zur Rückrunde zurück an die Donau. Der schnelle Stürmer soll zentral agieren und für eine bessere Torausbeute der Donaustädter sorgen. (Foto: HKB )

Der SC 04 Tuttlingen ist am Freitag in die Vorbereitung auf den Re-Start in der Fußball-Landesliga gestartet. Der Aufsteiger möchte sich ab März aus dem hinteren Drittel befreien, um den direkten Wiederabstieg zu verhindern.