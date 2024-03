SC 04 besiegt Konkurrent Tübingen 3:2

Das Minimalziel erreicht und sogar übertroffen: Durch das 3:2 (1:0) gegen den SV 03 Tübingen hat der SC 04 Tuttlingen in der Fußball-Landesliga den Vorpsrung auf einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt am Sonntag ausgebaut. Da der SV Nehren, der auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, beim SV Coratia Reutlingen 2:2 hat das Team von Trainer Andreas Probst auf das rettende Ufer wieder unmittelbar vor Augen.

„Ich bin so froh, dass wir uns belohnt haben. Tübingen war ein echt schwerer Brocken. Aber wir haben verdient gewonnen“, bilanzierte der SC-Coach nach einer Berg- und Talfahrt. In einem zunächst umkämpften und chancenarmen Spiel sorgte Stürmer Mario Giesler für den ersten Höhepunkt. Nach zwölf Minuten legte er sich den Ball mit einer Brustannahem zurecht und drosch das Leder volley aus 20 Metern in den Torwinkel - 1:0.

Danach übernahm Tübingen die Kontrolle, war auch durchaus - insbesondere über Standards - gefährlich, ohne Zählbares zu produzieren. „Wir haben in der Pause noch darauf hingewiesen, dass wir mehr machen müssen, weil auch Tübingen eine Schippe zulegen wird“, berichtete Probst. Die Hoffnung, sein Team könne durch den eigenen zweiten Treffer den Elan der Gäste dämpfen, wurde bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff zerstört.

Tobias Haux, technisch starker Flügelspieler der Gäste, der die Tuttlinger Verteidiger mehr als einmal narrte, setzte sich auf rechts durch. Seine scharfe Hereingabe knallte Mario Kühn (49.) zum Ausgleich ins Netz. Ein Rückschlag, aber kein Grund zur Resignation. „Die Jungs sind ruhig geblieben. Sie wussten, sie bekommen ihre Chancen“, meinte Probst, der den Umgang seines Teams mit dem Ausgleich lobte.

Die Bemühungen der Gastgeber wurden zehn Minuten später belohnt. Emir Cesmeciler setzte sich auf außen durch, mit seinem Flachpass fand er Mario Giesler. Und der Stürmer schob aus wenigen Metern zum 2:1 ein. Danach, so Probst, habe sein Team das Spiel im Griff gehabt und auch wieder aus der Hand gegeben. Unnötigerweise wurde der Ball aus der Abwehr nicht geklärt, sondern ins Mittelfeld gepasst. Tübingen nahm mit dem Ballgewinn Tempo auf und Julio Leitao Gourgel (65.) war aus dem Strafraum heraus zur Stelle.

Mit einem Dreier hatte Probst eigentlich schon abgeschlossen, als nach 80 Minuten Buba Camara die dickste Möglichkeit ausließ. Wieder war Cesmeciler auf außen losgestürmt, hatte den Angreifer in der Mitte angespielt. Dieser hebelte mit einem Lupfer zwischen den Tübinger Innenverteidigern die Deckung aus, schoss dann aus wenigen Metern ab Torhüter Leon Beuter (80.) an. Nur drei Minuten später durfte Probst dann doch jubeln. Nach einer Doppelchance war Marcel Misic zur Stelle. Er hatte nach 67 Minuten den am Oberschenkel verletzten Florin Tirca abgelöst.

Mit den drei Punkten ist Tuttlingen nah an die Nichtabstiegsplätze herangerückt. Trainer Probst ist zuversichtlich, die Klasse halten zu können. „Wenn wir die dummen Fehler vermeiden, können wir gegen alle Mannschaften bestehen.“

SC 04: Andrei-Alexandru Burdun - Patrick Renner, Aaron Barquero Schwarz, Alexandru-Claudiu Török (87. Esad Kadric), Robin Petrowski, Emir Cesmeciler, Florin Tirca (67. Marcel Misic), Moritz Walz, Buba Camara (90.+2 Razvan Radu), Mario Giesler (90.+6 Jeremy Cerqueira Ruiz), Nico Wieneke. Tore: 1:0 Giesler (12.), 1:1 Kühn (49.), 2:1 Giesler 59.), 2:2 Leitao Gourgel (65.), 3:2 Misic (83.). Schiedsrichter: Michael Steimle (SG Altheim/Grünmettstetten). Zuschauer: 120. Gelbe Karten: 3/3.