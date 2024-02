Rundes Jubiläum an der Fachschule

Die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule hat gemeinsam mit Wegbegleitern, vielen dualen Partnern, aktiven und ehemaligen Lehrkräften, Freunden und Absolventen der Fachschule für Technik den runden Geburtstag der „Jubilarin“ gefeiert. Die teilt die Schulverwaltung mit.

Schulleiterin Susanne Galla führte in ihrem Grußwort aus, was alles notwendig sei, damit die Fachschule für Technik so gut dastehe: So dankte sie dem Regierungspräsidium Freiburg für die Bereitstellung der Ressourcen für Lehrkräfte sowie die vertrauensvolle Begleitung. Landrat Stefan Bär würdigte sie stellvertretend für die Jahrzehnte der Stärkung seitens des Schulträgers und des Landkreises für die ansprechenden, gut ausgestatteten Räumlichkeiten mit den neuesten technischen Einrichtungen wie zum Beispiel die Industrie 4.0-Anlage. Als Mitglieder der „Familie der Jubilarin“ sprach sie den ehemaligen und jetzigen Lehrkräften ihre Anerkennung aus. Sie seien es, die den Alltag mittragen, Akzente setzen, die tatkräftig anpacken und, immer zuverlässig und belastbar sind. Neben einer „intakten Familie“ brauchte es auch gute Freunde, welche bei der Fachschule für Technik die dualen Partner sind. Diese stehen mit Rat und Tat zur Seite und betreuen die Technikerarbeiten der Absolventen. Susanne Galla betonte, dass die vielen „Gäste“ der Fachschule für Technik, sprich die Absolventinnen und Absolventen sowie Schülerinnen und Schülern, die „Jubilarin“ durch ihre neuen Impulse und Herausforderungen nie alt werden lassen.

Landrat Stefan Bär führte in seiner Festrede die Geschichte der Fachschule für Technik aus. Die Gründung erfolgte im Oktober 1973 auf Initiative von Jakob Marquardt, Vorstand der Marquardt GmbH sowie dem damaligen Schulleiter Friedrich Hosch. 1976 wurde die Trägerschaft von der Stadt Tuttlingen an den Landkreis Tuttlingen übertragen. Im Laufe der Zeit wurde die Vertiefungsrichtung Medizintechnik, heute Industrial Med Tech. und schließlich die dritte Vertiefungsrichtung Industrial Automation eingerichtet. Das Einzugsgebiet geht von Bad Saulgau bis Blumberg/Schwenningen und vom Hegau bis zur Zollernalb. Die Absolventen sind in den Betrieben der Region sehr gefragt, haben sehr gute Karrierechancen und sind weltweit verteilt, soin den USA oder in China. Landrat Bär bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz für die Fachschule für Technik.

Harald Marquardt, Vorsitzender des Vorstands der Marquardt-Gruppe, Rietheim, erzählte in seinem Festvortrag wie sich sein Vater Jakob Marquardt und der ehemalige Schulleiter Friedrich Hosch kennenlernten und anfreundeten. Die Beiden waren vor 50 Jahren an der Gründung der Fachschule für Technik maßgeblich beteiligt. Die Marquardt Gruppe zeichnet seit vielen Jahren die besten Absolventen mit einem „Marquardt-Preis“ und die beste Frau mit dem Preis „Frau und Technik“ aus.

In seinem Festvortrag „Künstliche Intelligenz im Automobil der Zukunft“ hob Marquardt hervor, dass uns die künstliche Intelligenz in verschiedenen Komponenten bereits heute jeden Tag durch den Alltag begleitet, zum Beispiel beim Autoschlüssel wo die Marquardt Gruppe an der Entwicklung von Keyless-Systemen und Zugang per Smartphone-App arbeitet.