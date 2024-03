Run&fun-Sonntag wird um attraktiven Lauf erweitert

Run&Fun wächst weiter. Bei der 19. Auflage am 15. und 16. Juni gibt es einen neuen Lauf für alle: B. Braun Bewegt. Aesculap ist Sponsor und baut damit sein Engagement weiter aus. „Run&fun ist ein Laufevent für die ganze Familie. Jahr für Jahr sehen wir vom Gelegenheitsläufer bis hin zum passionierten Langstrecken-Profi alle Läufer-Profile auf den run&fun-Strecken in Tuttlingen“, sagt der Sportliche Leiter Dennis Waizenegger.

Kinder-, Lang-, Kurzstrecken- und Staffelläufe stehen seit der ersten run&fun Auflage im Jahr 2004 auf dem Programm. „Der Inklusionslauf B. Braun Bewegt ist die perfekte Ergänzung zu unseren traditionellen zehn run&fun Läufen“, sagt Waizenegger. Der 2,8 Kilometer lange Lauf richtet sich an alle, die Spaß an der Bewegung und dem Gemeinschaftserlebnis haben, die aber ohne Zeitdruck und Zeitmessung bei run&fun teilnehmen wollen. Ziel des Laufs ist es, das Bewusstsein für Vielfalt und die Bedürfnisse von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zu schärfen. „Warum dieser Lauf? Weil wir fest daran glauben, dass Vielfalt unsere Stärke ist. Durch diesen Lauf möchten wir Barrieren brechen, Vorurteile abbauen und ein inklusives Miteinander fördern“, sagt Aesculap-Personalchefin Ines Lützen. Der gute Zweck kommt dabei nicht zu kurz. Das gesamte Startgeld (fünf Euro pro Person) wird an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Zusätzlich wird der Laufsponsor Aesculap die gesamten Startgebühren für den Lauf aufstocken und ebenfalls spenden.

Der Inklusionslauf startet am Sonntag, 16. Juni, um 11 Uhr mit dem letzten Startschuss des run&fun-Wochenendes, endet aber ohne Zeitdruck und Zeitmessung. „Bei B. Braun Bewegt gewinnen alle, die Starterinnen und Starter und zusätzlich durch die Spende des Startgelds auch eine gemeinnützige Organisation“, sagt run&fun-Organisatorin Katrin Woelke. Das Spendenziel wird in den kommenden Wochen festgelegt.

Anmeldungen für B. Braun Bewegt und alle anderen zehn run&fun-Wettbewerbe sind auf der run&fun-Homepage www.runundfun.de möglich, die zweite Anmeldephase endet am 31. März – bis dahin gibt es vergünstigte Startgebühren. Am 28. Mai endet die run&fun-Online-Anmeldung. Weitere Informationen unter