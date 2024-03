Roland Eckhardt beendet Tätigkeit im Bezirksrat

Der neue AOK-Bezirksrat Schwarzwald-Baar-Heuberg hat im Zuge seiner konstituierenden Sitzung in Villingen-Schwenningen Markus Fink zum alternierenden Vorsitzenden der Arbeitgeber gewählt. Fink folgt auf den langjährigen Vorsitzenden Roland Eckhardt. Dieser beendet nach fast 25 Jahren seine Tätigkeit im Bezirksrat der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Er wird künftig weiterhin als Mitglied im Verwaltungsrat der AOK Baden-Württemberg die Interessen der Region mit vertreten. In einer Feierstunde verabschiedete die Geschäftsführung insgesamt weitere 20 AOK-Bezirksräte.

In der konstituierenden Sitzung des neuen Bezirksrats wurde auf Seiten der Versicherten Oliver Böhme in seinem Amt als alternierender Vorsitzender bestätigt. Der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Villingen-Schwenningen wird auch in 2024 den Vorsitz des Gremiums behalten. Als neuer Vorsitzender auf der Arbeitgeberseite wurde Markus Fink, seit Anfang 2024 Partner der Villinger Rechtsanwaltskanzlei Heimburger, Schlenker, Fink & Partner, gewählt. Für die kommenden sechs Jahre werden die neu gewählten Mitglieder des Selbstverwaltungsgremiums ehrenamtlich die Interessen der Versicherten und Arbeitgeber in den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis wahrnehmen und der regionalen AOK als Ratgeber zur Seite stehen.