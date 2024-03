Rache, Frust, Zerstörungswut? In der oberen Stuttgarter Straße hat ein unbekannter Täter an vier verschiedenen Autos die Reifen zerstochen. Das teilt die Polizei mit. Was dahintersteckt, ist allerdings ein Rätsel.

Der oder die Unbekannte waren in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, etwa 7 Uhr, zugange. Alle vier Autos waren zwischen der Stuttgarter Straße 188 und 198 abgestellt.

Im Vorbeigehen wurde laut Polizei jeweils ein Reifen zerstochen, vermutlich mit einem Messer. Bei den Autos handelt es sich um einen Opel Cascade, einen Mercedes der C-Klasse, einen Skoda Fabia und einen VW Golf. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Tuttlingen sucht Hinweise zu den Vorfällen, Telefon 07461/9410.