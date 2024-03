Regional und nachhaltig genießen

„Bewusst genießen und Lebensmittel wertschätzen!“ ist das Motto der diesjährigen landesweiten Ernährungstage gewesen , die vom 26. Februar bis 7. März 2024 stattfanden, so eine Pressemittielung des Landratsamtes. Die Landratsämter und Ernährungszentren zeigten in Kooperation mit Kantinen, Betriebsrestaurants und Mensen, wie sich eine ausgewogene und nachhaltige Ernährung im (Arbeits-)Alltag individuell umsetzen lässt.

Auch das Forum Ernährung am Landwirtschaftsamt Tuttlingen nahm in Kooperation mit den Kantinen der Aesculap AG, Anton Häring KG, Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen, Lebenshilfe Landkreis Tuttlingen gGmbH, sowie des Klinikums Landkreis Tuttlingen teil. Die Kantinen boten ihren Besucherinnen und Besuchern an jeweils einem Tag ein leckeres Aktionsgericht an.

Mit einer spannenden Ausstellung wanderte das Forum Ernährung von Kantine zu Kantine und informierte über die unterschiedlichen Aspekte einer wertschätzenden und genussvollen Ernährung, so das Schreiben weiter.

Die Kantinen und Betriebsrestaurants boten vielfältige Aktionsgerichte an. Beim Klinikum des Landkreises gab es zum Beispiel geschmorter Kalbstafelspitz mit winterlichem Gemüse und Schwäbischen Kräuter Schupfnudeln, die Aesculap AG in Tuttlingen bot hausgemachte Veggie-Burger aus Buchweizen, und bei der Lebenshilfe wurde Hähnchenbrust mit gratiniertem Rosenkohl und Salzkartoffeln serviert. Die Mahlzeiten erfüllten hohe Standards an Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Bei der Entwicklung der Gerichte orientierten sich die Küchenchefs an den Erkenntnissen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und achteten dabei auf eine vielfältige Lebensmittelauswahl und frische, regionale und saisonale Zutaten. Auch wenn viele Kantinen sowie Betriebsrestaurants bereits zuvor ihr Augenmerk auf Themen wie Regionalität und Nachhaltigkeit gerichtet hatten, haben die Ernährungstage sie noch einmal ermutigt, ihren Einsatz in diese Richtung fortzusetzen und zu verstärken.

Das Forum Ernährung begleitete die Aktionsgerichte mit einer spannenden Ausstellung, an der sich die Besucherinnen und Besucher über eine nachhaltige und gesundheitsförderliche Ernährung informieren sowie mit Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung versorgen konnten.