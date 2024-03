Primstädter beim Primus zu Gast

Nix zu verlieren: Sowohl die Landesliga-Handballerinnen der HSG Fridingen/Mühlheim als auch die Männer des TV Spaichingen haben am Wochenende ein leichte Aufgabe. Aus unterschiedlichen Gründen wird ein Sieg nicht unbedingt erwartet.

Oberliga Frauen

SG Kappelwindeck/Steinbach II - HSG Fridingen/Mühlheim (So., 17 Uhr). Im Rückspiel treffen die beiden Teams das erste Mal in dieser Saison aufeinander. Die Paarung in Mühlheim wurde zugunsten der HSG gewertet, weil die SG nicht antrat. Ein unbekannter Gegner? Nicht für Trainer Klaus Hüppchen. „Ich kenne Kappelwindeck/Steinbach noch aus früheren Jahren und vom Video“, sagt er. Dennoch sei die Mannschaft eine Wundertüte.

Auch gegen die HSG, die in der Liga um sechs Punkte besser dasteht, könnten die Gastgeberinnen als Vorletzter der Tabelle den Joker ziehen und Akteurinnen aus der Drittliga-Mannschaft heranziehen. „Ich weiß aber nicht, ob da von oben was kommt“, so Hüppchen. Schließlich gehe es für die SG-Erste auch noch um den Klassenerhalt, meint er. Der HSG-Cooach bereitet sein Team darauf vor, dass der Gegner aus einer Mischung von „altgedienten Spielerinnen und jungen, die den Sprung nach oben noch nicht geschafft haben“ besteht. Ein Abstieg der SG aus der dritten Liga wäre doppelt schlecht, findet er, weil sich dann in den unteren Ligen die Anzahl der Absteiger erhöhen würde.

Egal, wie der Gegner aufläuft, die Donautälerinnen wollen auf sich schauen und speziell in der Offensive wieder schlagkräftiger werden. Deshalb standen diese Woche Basics wie passen, fangen und werfen auf dem Programm. Personell kan die HSG fast in Bestbesetzung antreten.

Verbandsliga Männer

VfL Pfullingen II - HSG Fridingen/Mühlheim (Sa., 18.15 Uhr). Der Vorletzte empfängt den Drittletzen: Keine Frage für HSG-Trainer Deniz Parlak ist es „kein unwichtiges Spiel. Pfullingen steht hinter uns und das soll auch so bleiben“, erklärt er.

Ob sich das 39:26 aus der Hinserie wiederholen lässt? Parlak ist vorsichtig mit Prognosen. Schließlich kann Pfullingen durch Spieler aus dem Drittliga-Kader oder aus der A-Jugend verstärkt werden. „Das ist schon eine Wundertüte.“

Personell steht bei den Donautälern hinter Florian Fritz und Daniel Hipp noch ein Fragezeichen. Ansonsten steht Parlak der Kader zur Verfügung, der zuletzt 33:33 gegen Bönnigheim spielte.

Mit der Bilanz der Rückrunde ist man bei der HSG zufrieden. Fünf Punkte wurden seitdem gesammelt. Auch wenn in Pfullingen keine weiteren Zähler dazu kämen. „Es sind auch danach noch genug Spiele. Ich würde die Partie jetzt nicht zu hoch hängen“, sagt Parlak. Wichtig wäre ein Sieg aber dennoch.

Landesliga Frauen

SVK Rutesheim - HSG Fridingen/Mühlheim II (Sa., 15.30 Uhr). Die deutliche Niederlage der HSG im Hinspiel - 27:35 - ist für Fridingen/Mühlheims Trainer Jörg Sasse kein Maßstab. „Das hätte damals auch anders ausgehen können“, sagt er. Normalerweise wären beide Teams durchaus gleich stark.

Nur normal ist die Situation der Donautälerinnen gerade nicht. Mit Celia Parlak und Luisa Leibinger fehlen zwei Leistungsträgerinnen länger verletzt. Am Wochenende werden auch Ann-Kathrin Bujtor, Lara Reizner und Alina Neff nicht zur Verfügung stehen. Letzgenannte steht studienbedingt sogar ein halbes Jahr nicht parat.

Ungeachtet der langen Ausfallliste will die HSG, die den Kader mit A-Juniorinnen und aus der dritten Mannschaft auffüllt, nach dem Überraschungscoup gegen den Zweiten Zizishausen (21:20) auch beim Tabellennachbarn Rutesheim etwas holen. „Wir können unbeschwert aufspielen, bringen volles Engagement mit. Ein Sieg wäre aber schon eine Überraschung“, so Sasse.

HSG Baar - HSG Schönbuch (Sa., 16.25 Uhr). Auf dem Papier ist der Vergleich mit dem Tabellenvorletzten eine eindeutige Sache. Allerdings unterlag die Heim-HSG zuletzt dem Team aus Rottweil 25:29 - es waren die ersten Zähler für das Schlusslicht.

„Wir haben das Spiel schnell abgehakt. Jeder hat mal einen schlechten Tag“, sagt Oliver Ulrich, Trainer des Tabellendritten, der seinen Blick nach vorne richten will.

Weil auch die anderen Topteams Neckartenzlingen und Zizishausen am vergangenen Wochenende patzten, habe die HSG Baar „nichts verloren. Wir sind weiter gut oben mit dabei“, sagt Ulrich.

Die jüngsten Ergebnisse mahnten aber, „jeden Gegner ernstzunehmen. Es fängt immer bei 0:0 an.“ Gegen Schönbuch müsste die HSG Baar wieder mehr Zweikampfhärte und Entschlossenheit an den Tag legen. „Wir müssen es dem Gegner in der Abwehr schwierig machen, den Gegner stören und zu Fehlern zwingen“, so Ulrich.

Personell gibt es noch einige Fragezeichen. Einige Spielerinnen plagen sich mit Erkältungen herum. Im Hinspiel gewann die HSG Baar 21:15.

Landesliga Männer

SG Weinstadt II - TV Aixheim (Sa., 18.10 Uhr). Fünf Heimspiele in Serie hatte der TVA zuletzt. Die Bilanz war mit mit vier Punkten sicherlich nicht zufriedenstellend. Neben der Niederlage gegen Kellerkind Weilstetten II dürften sich die Mannen um Trainer Manuel Schmelovski geärgert haben, gegen Tabellennachbar Rottweil (22:25) den Kürzeren gezogen zu haben.

Mit der Weinstädter Reserve geht es nun gegen ein ähnliches Kaliber. Auch die SG ist im dichtgedrängten Mittelfeld der Tabelle zu finden. Mit einem Sieg kann der TVA weiter um den zweiten Platz hinter der TG Schömberg mitmischen. Im Hinspiel setzte sich Aixheim 31:24 durch.

„Das war über 50 Minuten enger, als es das Ergebnis nachher aussagt“, meint Schmelovski. Letztlich habe die größere Physis den Ausschlag gegeben. „Wir haben in den letzten zehn Minuten unsere Tempoangriffe fahren können.“ Dies war bei der Pleite gegen Rottweil nicht der Fall. „Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir nicht bereit, alles zu investieren.“ Mit Wut im Bauch will Aixheim nun in Weinstadt Wiedergutmachung betreiben. „Wir wollen Platz zwei nicht aus dem Auge verlieren“, erklärt Aixheims Coach.

TG Schömberg - TV Spaichingen (So., 18 Uhr). Viel zu verlieren, haben die Spaichinger in dieser Konstellation nicht. Auswärts beim Tabellenführer, der bisher alle Spiele gewonnen hat und mit sattem Vorsprung dem Aufstieg entgegenstrebt.

Vielleicht ist es gerade der passende Moment für die Primstädter sich mit dem Primus zu messen. Seit dem 26:33 gegen den Zweiten SG Schorndorf hat das Team von Trainer Alexander Job drei Siege in Serie eingefahren und Selbstvertrauen gesammelt.

Da man in den Spielen gegen die SG Dunningen/Schramberg (39:35), den VfL Waiblingen II (38:34) und den TV Weilstetten II (33:29) sechs Punkte gegen die Konkurrenz um den Klassenverbleib einfuhr, kann man beruhigter in die Partie beim Topteam gehen. Zumal im Hinspiel Spaichingen beim 29:30 nur knapp den Kürzeren zog.