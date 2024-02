- Die Saisonvorbereitung ist für den Profi-Triathleten Valentin Wernz in Namibia mehrere Wochen lang nach Plan verlaufen. Bis zum vergangenen Freitag: Da stürzte er bei einem Verkehrsunfall vom Rad und brach sich dabei das Handgelenk. Eingeschränktes Training ist für ihn aber weiterhin möglich. Der erste wichtige Wettkampf steht für ihn im Mai in Yokohama mit einem Rennen in der Weltserie bevor.

Wernz kollidiert mit Polizeiauto und landet auf der Straße

Ein Polizeiauto stoppte Wernz am vergangenen Freitag - und das nicht auf die gewohnte Art und Weise. Während das Polizeiauto im Einsatz war, fuhr Wernz auf dem Rad von einer Trainingseinheit zurück ins Teamhotel. Dabei kollidierte der Profi-Triathlet aus Tuttlingen unglücklich mit dem Polizeiauto und stürzte.

Die Folge: Sein linkes Handgelenk ist gebrochen. „Ich habe aber Glück im Unglück gehabt. Es hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Ich habe kaum Schürfwunden oder sonstige Verletzungen davongetragen. Auch der Bruch selbst scheint nicht kompliziert zu sein. Mein Rad ist auch heil geblieben“, erklärte er im Gespräch.

OP oder nicht? Weitere Untersuchung soll Klarheit bringen

Der Bruch des Handgelenks bremst ihn in Namibia aus - aber nicht vollumfänglich. „Ich kann weiterhin auf der Rolle Radfahren. Auch Laufeinheiten sind machbar. Nur Schwimmen geht aktuell nicht“, fügte Wernz hinzu. Voraussichtlich vier bis sechs Wochen werde es dauern, bis er wieder vollumfänglich ins Training einsteigen kann.

Eine weitere Computertomographie in Namibia im Verlauf dieser Woche soll Aufschluss darüber geben, ob ein operativer Eingriff nötig ist und er vorzeitig zurück nach Deutschland reisen muss. „Davon gehen die Ärzte und ich aber nicht aus“, so die Vermutung des 29-Jährigen.

Profi-Triathlet bis zur Verletzung gut in Form

In den zurückliegenden Wochen habe er gute Trainingseinheiten absolvieren können mit dem Team der deutschen Nationalmannschaft. „Wir haben im südlichen Afrika viel Wert auf Grundlagenausdauer gelegt - und das in allen drei Disziplinen. Ich habe sehr gut trainieren, alles durchziehen können und bin auch optimistisch, dass mich der Handgelenksbruch nicht entscheidend zurückwerfen wird“, so die Einschätzung von Valentin Wernz mit Blick auf die bevorstehende Saison.

Vor der Abreise nach Namibia unterzogen er und seine deutschen Teamkollegen sich der sportspezifischen Leistungsdiagnostik (KLD) in Leipzig. Wernz: „Meine Werte dort haben alle gepasst soweit und auch sonst fühle ich mich körperlich fit.“

Bis zum ersten Wettkampf ist es noch Zeit

Genügend Zeit bis zu seinem ersten Wettkampf hat der Profi-Triathlet jedenfalls noch, denn der erste wichtige Wettkampf findet erst am 11. Mai im japanischen Yokohama statt - was gleichzeitig auch ein erster Höhepunkt in der Saison darstellt, da es sich bei dem Wettkampf um das zweite Rennen der World Triathlon Championships Series (WTCS) handelt. Die sechsteilige Weltserie ist die höchste Klasse im Triathlon.

„Das gesamte Trainingslager in Namibia ist hauptsächlich auf den Wettkampf ausgelegt. Und darauf werde ich mich weiter fokussieren und versuchen, mich bestmöglich darauf vorzubereiten“, betont er. Das nächste Weltserie-Rennen über die Sprint-Distanz findet in Cagliari Ende Mai statt.

Vielleicht demnächst auf längeren Strecken im Einsatz

Sollte er es dort nicht auf die eng umkämpfte Starterliste schaffen, liebäugelt der Tuttlinger stattdessen zum ersten Mal mit einem Start über die Mitteldistanz. Bedeutet: Im Wasser müsste er Strecken von 1,9 Kilometer zurückliegen, auf dem Rad rund 90 Kilometer, sowie einen abschließenden Halbmarathon in Laufschuhen absolvieren.

Sein erstes Rennen auf der Mitteldistanz hat er für Ende Mai im Kraichgau bereits ins Auge gefasst. „Bisher bin ich immer nur die kürzeren Distanzen wie Olympisch und Sprint gelaufen mit Ausnahme des Ironmans in Mallorca vor zwei Jahren. Die Mitteldistanz würde für mich ein neuer Schritt in meiner Sportkarriere bedeuten“, meint Valentin Wernz in der Hoffnung, dass ihm während der Vorbereitung darauf nicht wieder ein Polizeiauto in die Quere kommt.