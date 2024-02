Pippo Pollina kommt nach Tuttlingen

Zuletzt spielte er beim Festival Honberg-Sommer 2023 mit seinem Palermo Acoustic Quintet. Im Frühherbst 2024 kommt der italienische Cantautore Pippo Pollina wieder nach Tuttlingen. „Nell’attimo“ („Im Augenblick“) heißt die Tour des sizilianischen Liedermachers, der in dem Programm Stationen seiner fast 40-jährigen Karriere nachzeichnet, heißt es in der Ankündigung der Tuttlinger Hallen.

Das Konzert am Sonntag, 29. September, beginnt um 18 Uhr. Karten sind jetzt im vergünstigten Vorverkauf erhältlich. Zum ersten Mal nach über 20 Jahren und unzähligen Kooperationen mit anderen Künstlern tourt Pippo Pollina mit der „Nell’attimo“-Tour für ein ganzes Jahr wieder solo durch Europa.

Mit im Gepäck hat Pollina sein gleichnamiges neues Album. Es zeigt einen Künstler, der die Vielfalt im Kleinen sucht, in der Klarheit von berührenden, melancholischen Lieder, und der die Welt in Worte und Melodien fassen kann. Pippo Pollina blickt dem Alltag über die Schulter, reflektiert die Stationen der eigenen Karriere ebenso wie Beziehungen zwischen Menschen, Mann und Frau, Eltern und Kindern, um Freundschaft, auch um den eigenen Platz in der Welt und um den Gegensatz zwischen armen und reichen Ländern.

Seine Tournee bringt die Retrospektive einer aufregenden Karriere. „Und ganz sicher wird er hier auch einen Blick zurück auf seine ersten Auftritte Anfang/Mitte der 1990er Jahre in Tuttlingen werfen“, so die Tuttlinger Hallen. Hier ist er seither Stammgast: Zählt man all seine Auftritte auf dem Honberg, in der Stadthalle, auf der „Bühne im Anger“ und im Rittergarten zusammen, komme man wohl auf an die 20 Konzerte an der Donau.

Tickets gibt es ab sofort im vergünstigten Vorverkauf bei der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de, per Telefon-Hotline unter 07461/910996 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Region in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen. Sie kosten regulär 35 Euro oder 31,70 Euro für Schüler und Studenten.