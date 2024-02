Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Mühlheimer Straße am Montagnachmittag erlitten. Das teilt die Polizei mit.

Ein 34-jähriger Pedelecfhrer war gegen 15.45 Uhr auf dem Gehweg der Mühlheimer Straße in Richtung der Straße „In der Thürn“ unterwegs. Hierbei fuhr der Mann entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich zur Straße „In der Thürn“ prallte der Radfahrer beim Überqueren der Straße mit einem verkehrsbedingt wartenden Ford Kuga einer 54-Jährigen zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Pedelec und am Ford entstanden jeweils geringe Blechschäden.