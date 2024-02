Palästinenserin spricht über Leben für den Frieden

Die Katholische Erwachsenenbildung lädt im Vorfeld des Weltgebetstages am Montag, 19. Februar, um 19 Uhr zu einem Online-Vortrag mit Sumaya Farhat-Naser aus Palästina ein. Durch den erneuten Nahost-Krieg, dieses Mal zwischen Israel und dem palästinensischen Gaza, scheint ein dauerhafter Frieden in dieser Region in unerreichbarer Ferne, heißt es in der Pressemitteilung.

Und trotzdem gibt es Menschen, die sich dort seit Jahrzehnten um Frieden bemühen - und oft sind es Frauen. Die palästinensische Christin und Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser lässt sich nicht entmutigen. In ihrer täglichen Arbeit mit Frauen und Jugendlichen muslimischer und christlicher Herkunft setzt sie sich für Dialog und Gewaltverzicht ein. Die Referentin wird an diesem Abend auch von der aktuellen Situation in Palästina berichten. Als Buchautorin erhielt sie für ihr Wirken und ihr schriftstellerisches Schaffen zahlreiche internationale Preise und Auszeichnungen.

Der Vortrag findet Online über Zoom statt, die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vor der Veranstaltung. Nähere Infos und Anmeldung ab 7. Februar unter www.keb-tuttlingen.de