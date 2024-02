Open Campus-Referat über Supercomputer und KI am

Ein Open-Campus-Vortrag mit dem Titel „Die Berechnung der Zukunft“ findet am Donnerstag, 22. Februar, ab 19 Uhr am Hochschulcampus Tuttlingen im Gebäude A, Kronenstraße 16, statt. Referent ist Michael Resch vom Institut für Höchstleistungsrechnen (IHR) an der Universität Stuttgart. In seinem Referat geht er darauf ein, wie Supercomputer via Künstlicher Intelligenz (KI) und Simulation Datenmassen nutzbar machen. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ob Wahlprognosen, Wirtschaftsanalysen oder die Vorhersage, wann die Erde bebt: Die Zukunft ist berechenbar geworden. Möglich machen dies Durchbrüche in „Supercomputing“, Simulation und KI. Aber was heißt es, die Zukunft zu berechnen? Wie funktioniert der Umgang mit unvorstellbar großen Datenmengen, die kein Mensch mehr überblicken kann und welche Chancen oder Risiken sind damit verbunden? Professor Resch beantwortet diese und mehr Fragen.

Resch leitet das Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS) an der Universität Stuttgart seit 2003 und ist für das IHR verantwortlich. Das HLRS zählt zu den größten und bedeutendsten Einrichtungen im Supercomputing weltweit und ist Heimat eines der schnellsten zivilen Computersysteme Europas.