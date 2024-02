Oberarzt klärt über Vorhofflimmern auf

Am Klinikum Landkreis Tuttlingen findet am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema „Volkskrankheit Vorhofflimmern. Erkennen, behandeln, leben.“ statt. Viktor Schibajew, Oberarzt der Medizinischen Klinik I, wird an dem Abend über diese weit verbreitete Herzrhythmusstörung referieren.

Er wird erklären, warum dies eine oft tückische Erkrankung ist und welche eindeutigen Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten aktuell zur Verfügung stehen. Zuhörer können im Anschluss Fragen stellen. Der Vortrag findet im Konferenzraum des Klinikums statt. Der Besuch ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen führt die seine Vortragsreihe „Ärzte im Dialog“ im ersten Halbjahr 2024 fort. Von Februar bis Juni an insgesamt zwölf Terminen bieten Chefärzte und Oberärzte verschiedener Fachabteilungen des Klinikums der Bevölkerung wieder informative Vorträge mit Wissenswertem zu Krankheitsbildern, deren Vorbeugung und Behandlungsmöglichkeiten. Im Anschluss an die Vorträge können die Besucher Fragen stellen und mit den Ärztinnen und Ärzten ins Gespräch kommen.