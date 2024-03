Seit 1937 steht im Stadtgarten das Schneckenburger-Denkmal - in Stein gemeißelt, sodass es hunderte Jahre überdauert. So weit, so gut. Wie es jetzt ist, kann es aber nicht bleiben. Mittels Neugestaltung soll das Denkmal mit nazionalsozialistischem Hintergrund nun zeitgemäß eingeordnet werden. Auch erste Ideen gibt es dafür bereits.

Denkmal wird nicht entfernt

Neugestaltung, Abriss oder ein ergänzendes Denkmal? Die Stadt will einen neuen Umgang mit dem Schneckenburger Denkmal im Tuttlinger Stadtgarten. Was in jedem Fall feststeht: „Das Denkmal bleibt. Wir haben nicht die Intension es zu entfernen“, betont Stadtsprecher Arno Specht.

Welche Alternativen gibt es also? Im Vorfeld haben bereits mehrere Diskussionen und Workshops mit Tuttlinger Bürgern stattgefunden. Die Ergebnisse lassen sich in drei Richtungen einteilen: Eine reine Kommentierung des Denkmals, eine Neugestaltung des direkten Denkmalumfeldes oder eine künstlerische Neuinterpretation durch eine ergänzende Arbeit.

Diese Alternativen gibt es

Die günstigste und schnellste Variante wäre die Kommentierung. Dabei bleibt das Feld um das Denkmal unverändert. Auch an der bestehenden Bepflanzung würde nichts geändert.

Allerdings würde die in der Nähe des Denkmals ein oder mehrere Info-Stehlen errichten, um die Geschichte und die Hintergründe kritisch zu erläutern. „Das wären solche Stehelen, wie sie bereits an den verschiedensten Orten in Tuttlingen zu finden sind“, erklärt Specht. Rund 5000 Euro würde diese Variante kosten.

Als zweite Alternative steht die Neugestaltung des Denkmalumfelds im Raum: „Das könnte man im Zusammenhang mit der Neugestaltung des kompletten Stadtgartens in Angriff nehmen“, sagt Specht und ergänzt: „Die Brunnen sind schon seit fünf Jahren stillgelegt.

Eine Neugestaltung war sowieso geplant.“ Vor allem ginge es dabei um den Blumenschmuck. Dieser würde das Denkmal eher verharmlosen und gleichzeitig durch die üppige Inszenierung hervorheben.

15.000 Euro für Neugestaltung

Bei einer Neugestaltung wäre beispielsweise eine einfachere Bepflanzung oder eine gepflasterte Fläche denkbar. „In jedem Fall wäre es aber sinnvoll auch hier ergänzend eine Infotafel aufzustellen“, sagt der Stadtsprecher. Rund 15.000 Euro würde diese Variante kosten.

Die wohl kostspieligste Variante ist eine künstlerische Neuinterpretation. Denkbar wäre beispielsweise eine zweite Skulptur, „die das Thema Frieden und Versöhnung in den Mittelpunkt stellt und somit einen Gegenpol zum pathetischen Reiterstandbild setzt“, heißt es in der Vorlage des Gemeinderates.

„Da würden wir unsere Freunde aus der Partnerstadt Draguignan miteinzubeziehen“, schlägt Oberbürgermeister Michael Beck in der vergangenen Gemeinderatssitzung vor.

30.000 Euro Spende für Umsetzung

Für die Umsetzung würde die Stadt einen Wettbewerb veranstalten. Dieser wäre mit Ausgaben von rund 10.000 Euro verbunden. Dazu kämen die Kosten des Künstlers für die Skulptur. 15.000 Euro wären hierfür allerdings schon gesichert.

Ich denke, viele kennen die ganze Geschichte des Denkmals gar nicht. Joachim Klüppel, CDU

Denn eine Bürgerin hat der Tuttlinger Bürgerstiftung insgesamt 30.000 Euro aus einem Nachlass gestiftet. „Allerdings mit der Bedingung, dass die Hälfte des Betrages für das Schneckenburger-Projekt sowie für eine Sitzbank im Umfeld des Denkmals verwendet wird“, sagt der OB.

Friedens- statt Kriegsdenkmal

Das etwas getan werden muss, darüber sind sich auch die Tuttlinger Gemeinderäte einig. „Mit dem Denkmal und dem Gedicht wurde die damalige Zeit so aufgefangen, wie sie eben damals war“, sagt CDU-Rat Michael Seiberlich und ergänzt: „Vielleicht könnte man das Denkmal nicht nur als Kriegs-, sondern auch als Friedensdenkmal sehen.

Denn nach dem Krieg sind Deutschland und Frankreich von Erbfeinden zum Erbfreunden geworden.“ Aber auch das müsste in einer zusätzlichen Infotafel erklärt werden.

Warum ist das Denkmal problematisch? Das Schneckenburger-Denkmal im Tuttlinger Stadtgarten ist nach dem in Talheim geborenen Dichter Max Schneckenburger benannt. Durch das Gedicht „Die Wacht am Rhein“ ist er berühmt geworden. Die Krux dabei: Es war vor allem während des deutsch-französischen Krieges 1870/71, während des Kaiserreichs und der NS-Zeit populär. So sehr, dass beispielsweise der Großdeutsche Rundfunk Sondermeldungen der Wehrmacht mit den Klängen des Liedes einleitete. Aktuell befindet sich an dem Denkmal aus Muschelkalk, das seit den späten 1930er-Jahren den Mittelpunkt des Stadtgartens bildet, lediglich ein kleines Hinweisschild mit der Aufschrift: „Plastik Fritz von Graevenitz 1932; Zum Gedächtnis an Max Schneckenburger Talheim 1819-1849; Nach seinem Tod berühmt durch das Gedicht „Die Wacht am Rhein“. Das soll nun geändert werden

Ähnlich sieht das auch CDU-Rat Joachim Klüppel: „Ich denke, viele kennen die ganze Geschichte des Denkmals gar nicht. Wir sind sensibilisiert. Deshalb bin ich auf dafür, dass wir den Raum drumherum gestalten und die Skulptur vielleicht mit einer Infotafel ergänzen.“

So geht es weiter

Wie geht es nun weiter? Die Info-Stehle soll in nächster Zeit umgesetzt werden. Auch eine Neugestaltung des Platzes halten die Räte für sinnvoll - allerdings erst, wenn auch der Stadtgarten umgestaltet wird.

Ob und wie eine ergänzende Skulptur entsteht, steht noch nicht fest. Dazu will die Stadt mit den Vertretern der Partnerstadt Draguignan sprechen.