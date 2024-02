Nils Heinrich unterhält auf der „Bühne im Anger

Nach elf Jahren kehrt er zurück auf die Angerbühne … und ist mittlerweile ein „Junger Gebrauchter“, so wie der Titel seines aktuellen Programms: Nils Heinrich. Der Komiker, Liedermacher und Buchautor kommt am Freitag, 1. März, mit seinem aktuellen Musikkabarett-Soloprogramm „Junger Gebrauchter“ in die Kleinkunstreihe der Tuttlinger Hallen und verspricht laut Ankündigung zwei Stunden fast politikfreie Unterhaltung auf der „Bühne im Anger“.

Der 1971 in Sachsen-Anhalt geborene Künstler, der zu den Mitbegründern der Lesebühne „Die Brauseboys“ in Berlin-Wedding gehörte und ihr bis 2006 angehörte, wurde mit zahlreichen Preisen bedacht, wie dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Der Auftritt des Wahl-Berliners beginnt um 20 Uhr, Karten sind im vergünstigten Vorverkauf zu haben.

„Keine Belehrung, keine Predigt, kein ‚Wir hier sind heute die Guten!‘. Einfach, direkt, viel Quatsch, gute Lacher“, so beschreibt Nils Heinrich gemäß der Pressemitteilung sein Programm. Und weiter: „Politische Aufklärung betreibt mittlerweile sogar der Paketbote. Meiner 100-minütigen Komödie fehlen permanente Beschimpfungen der gerade in Lohn und Brot stehenden Politikerdarsteller sowie erbarmungslose Entrüstungstiraden über aktuelle Zeitgeisterscheinungen wie Gendern, Ingwershots, Zigeunerschnitzelpanade oder Lastenräder.“

Und so stellt sich der frischgebackene „50er“ sinnstiftende Fragen: Wird er werden wie seine Eltern? Wird er konservativ? Wird er noch vergesslicher, als er jetzt schon ist? Ist es nicht sinnvoller, für sich selbst alternative Wahrheiten zu finden, damit man was Eigenes hat und sich von der spießigen Jugend abgrenzt? Seine Erkenntnis: „Du kannst nicht über den Tellerrand sehen, wenn du die Suppe bist“.

