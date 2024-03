Neun Athleten, neun Medaillen: Die Kraftsportler der ASV Tuttlingen sind mit zahlreichen Erfolgen von der Bezirksmeisterschaft im Zweikampf in Flözlingen zurückgekehrt. Zusätzlich zu den sieben Gold- sowie je einer Silber- und Bronzemedaille gab es den Mannschaftssieg noch obendrauf.

Zum Aufgebot der Tuttlinger zählte auch das Geschwisterpaar Mia und Fabio Braunbart, die unangefochten in ihren Klassen siegten und neue Bestleistungen im Reißen, Stoßen und Zweikampf aufstellten.

Als erstes durfte Mia Braunbart (Jahrgang 2010) an die Hantel. Sie riss im ersten Versuch 55 Kilogramm. Der zweite Versuch mit 58 Kilogramm war wegen eines technischen Fehlers ungültig. Trotzdem ließ sie, um das geplante Ziel zu erreichen, nochmals zwei zusätzliche Kilogramm auflegen. Den Versuch mit 60 Kilogramm hob sie souverän.

Im Stoßen begann sie mit 67 Kilogramm und steigerte im zweiten Versuch auf die neue Bestleistung von 70 Kilogramm, den sie technisch einwandfrei meisterte. Im dritten Versuch ging Braunbart nochmal ins Risiko und steigerte auf 74 Kilogramm, um für die folgenden Wettkämpfe zu testen. Beim Umsetzen scheiterte sie aber an dem Gewicht. Mit 130 Kilogramm im Zweikampf gewann Mia Braunbart konkurrenzlos ihre Gewichtsklasse.

Später war dann Fabio Braunbart (Jahrgang 2009) an der Reihe. Er fing das Reißen mit 93 Kilogramm an, steigerte dann auf 96 und im dritten Versuch auf starke 99 Kilogramm, was neue Bestleistung bedeutete. Im Stoßen gab es ebenfalls drei mustergültige Versuche mit 112,116 und 120 Kilogramm. Dies war ebenfalls eine neue Bestleistung und mit 219 Kilogramm holte er sich im Zweikampf die Goldmedaille.

Ebenfalls sehr starke Leistungen zeigten die Tuttlinger Neuzugänge aus Rottweil. Sieben Athleten, die für die ASV Tuttlingen an den Start gehen, leben und trainieren in Rottweil unter der Aufsicht von Landestrainer Philipp Mayer. Da holten ebenfalls die Goldmedaille Clara Cursio (Jahrgang 2009, Klasse unter 59 Kilogramm), Kaja Scholz (Jahrgang 2008, Klasse über 71Kilogramm), Nico Monni (Jahrgang 2009, Klasse unter 45 Kilogramm), Fabienne Sgolik (Jahrgang 2008, Klasse unter 35 Kilogramm), Emilio Jost (Jahrgang 2012, Klasse unter 30 Kilogramm). Silber holte Ben-Luca Jost (Jahrgang 2008, Klasse unter 67 Kilogramm) und Bronze Luana Jost (Jahrgang 2016, Klasse unter 30 Kilogramm). Zum Schluss holte sich das ASV-Team noch den Mannschaftssieg vor dem SV Flözlingen.