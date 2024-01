KLS Martin baut. In Jacksonville in den USA, bald am Standort Tuttlingen und auch in Mühlheim sei eine größere Investition geplant, sagte Karl Leibinger, Seniorchef des Medizintechnikunternehmens, am Montag in der Sitzung des Tuttlinger Gemeinderats. Zu den Plänen in Mühlheim nannte er noch keine Details. Für Tuttlingen dagegen sind die Dimensionen nun klar. Architekt Thomas Wende stellte das Vorhaben im Detail vor.

Geplant sind mehrere Gebäude am und um das KLS-Firmengelände an der Ludwigstaler Straße/Carl-Zeiss-Straße/Nendinger Allee. Zuerst soll das Logistikzentrum neu gebaut werden, dann ein neues Verwaltungsgebäude, anschließend soll das bestehende Verwaltungsgebäude kernsaniert werden. Parallel plant KLS auch ein Parkhaus für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit sollen laut Unternehmen 70 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren in den Standort Tuttlingen fließen.

Bäume könnten beim Bauen im Weg sein

Architekt Wende benannte nun erstmals die Ausmaße der Gebäude. Das Logistikzentrum, in drei Höhen gestaffelt, soll 25 Meter hoch, 157 Meter lang und um die 50 bis 60 Meter breit werden. Ein Hochregallager, hochautomatisiert mit Paletten- und Kleinteilbereich, soll darin Platz finden. Das wird vor allem bautechnisch eine Herausforderung: Die einzelnen Regalteile sind um die 20 Meter lang. „Wir brauchen da jeden Meter, um alles zusammenzumontieren“, erklärte Wende. Dabei könnten die Bäume an der Nendinger Allee im Weg sein. Sie zu fällen, kommt aus Sicht des Gemeinderats aber nicht in Frage. Wende ist zuversichtlich: „Wir haben jetzt Möglichkeiten gefunden, das Vorhaben so zu gestalten, dass wir das bewerkstelligen.“

Die Ein- und Ausfahrt zum Logistikzentrum soll über die Nendinger Allee erfolgen. Trotz der Dimensionen des Vorhabens rechnet Wende nicht mit „wesentlich mehr Lkw-Anlieferungen“.

Das neue Verwaltungsgebäude soll das Logistikzentrum noch etwas überragen. Die Fassaden der Gebäude würden aber aufwändig und städtebaulich gestaltet, sagte Wende. Für Industriegebäude sei das nicht üblich, „aber wir wollen dem Rechnung tragen, dass wir stadtnah sind“.

Parkhaus wird etwas zurückversetzt

Das neue, mehrgeschossige Parkhaus mit 370 Stellplätzen soll auf der anderen Seite der Ludwigstaler Straße, gegenüber von Aldi, stehen. Allerdings nicht direkt an der Straße. Weil auf dem Grundstück eine Trinkwasserleitung verläuft, wird es zurückversetzt und über eine Zufahrtsstraße erschlossen. An sich eine gute Lösung, auch wenn sie sich zufällig ergeben habe, fand Karl Leibinger. Der Verkehr würde sich dadurch weniger auf der Nendinger Allee stauen, „ich finde es besser so“.

Das neue Parkhaus von KLS Martin soll an der Ludwigstaler Straße in Tuttlingen gebaut werden und 370 Stellplätze haben. (Foto: Architekturbüro Wende/Visualisierung )

Energetisch will sich KLS Martin mit dem Neubau auch neu aufstellen. Ein hoher Energiestandard bei den Gebäuden, große Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Logistikzentrum und Parkhaus, dazu Luftwärmepumpen. Außerdem sei die Firma mit den Stadtwerken im Gespräch, ob sich die Abwärme eines Abwasserkanals nutzen lasse, der direkt unter dem Gelände verläuft, erklärte Wende.

Im Gemeinderat gab es Lob für die Pläne. Der LBU gefiel vor allem, dass das Unternehmen in die Höhe baut und auf den Erhalt der Bäume achtet. Joachim Klüppel (CDU) freute sich, „dass es noch Unternehmen gibt, die vor Ort investieren und hier Gewerbesteuer zahlen“.

Auch in den USA wird investiert

Beim Zeitplan drückt KLS Martin auf die Tube, das Unternehmen will so schnell wie möglich bauen. Es werde nun alles vorbereitet, um die Baugenehmigung beantragen zu können, sagte Wende. Parallel bringt die Stadtverwaltung ein Bebauungsplanverfahren auf den Weg. „So schnell wie in Florida sind wir nicht“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck, versprach aber die Unterstützung der Verwaltung. In Jacksonville in Florida entsteht, offenbar in Rekordzeit, ein neues Forschungs- und Entwicklungsgebäude mit Produktion von KLS Martin, das im April 2024 eingeweiht werden soll.

KLS Martin macht mehr als die Hälfte des Umsatzes (2022: 385 Millionen Euro) mit Implantatsystemen für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie die Handchirurgie und Traumatologie. Dass sie neben Mühlheim auch in den USA produziert werden, hat seinen Grund, erklärte Karl Leibinger. „Die Auflagen werden immer schlimmer. Es ist besser, vor Ort zu produzieren als zu importieren.“