Neues Jahresprogramm „Kreis-Kunst-Kultur 2024“

Landrat Stefan Bär lädt alle Kulturinteressierten im Landkreis und auch darüber hinaus ein: „Nachdem wir im vorigen Jahr das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen unseres Landkreises in seiner heutigen Form mit zahlreichen Veranstaltungen gebührend gefeiert haben, wollen wir in diesem Jahr die Schwerpunkte auf die Bereiche Kunst und Geschichte legen. Wir freuen uns Sie als unsere Gäste in unseren Ausstellungen und Veranstaltungen zu Kreis-Kunst-Kultur im Jahr 2024 begrüßen zu dürfen.“

Mit der Ausstellung der Neuerwerbungen der letzten fünf Jahre rückt das Kreisarchiv- und Kulturamt die Kunstsammlung des Landkreises in den Vordergrund. Mit seinen Kunstankäufen leistet der Landkreis einen wichtigen Beitrag zur Kunstförderung, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Die Kunstsammlung des Landkreises dokumentiere das Kunstschaffen im Landkreis und in der Region. Eine Führung durch die Ausstellung und ein Kunstspaziergang zu Werken der Kunstsammlung im öffentlichen Raum, etwa zu Werken der Künstler Roland Martin, Jörg Bach und Dorothee Pfeifer, ergänzen die Ausstellung.

Eine zweite Ausstellung im Foyer des Landratsamtes präsentiert historische Postkarten aus der Sammlung des Kreisarchivs. Die Postkarten sind zum einen Zeugnisse der Zeit, in der sie entstanden sind. Sie spiegeln aber auch den Wandel der Städte, Dörfer und der Landschaft wider.

Am Tag des offenen Denkmals bieten zwei Führungen Interessierten die Gelegenheit, die Geschichte der Burgruine Kallenberg bei Buchheim näher kennenzulernen. Die Burgruine befindet sich seit fünf Jahrzehnten im Eigentum des Landkreises, der erst vor wenigen Jahren an Bergfried und Burgmauern Sanierungsmaßnahmen durchführen ließ.

Die Historisch-Literarische Wanderung auf Pilgerpfaden ist inzwischen schon Tradition. Im Jahr 2024 führt sie nach Buchheim, vorbei an zahlreichen Stätten der Volksfrömmigkeit.

Ein Archivalienlesekurs hilft Heimat- und Familiengeschichtsforschern, alte Schriften zu lesen und eine Archivführung gewährt Interessierten Zugang zu seltenen Dokumenten wie Offnungen, Forstkarten und Lehenbriefen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert.

Die neuen Programme „Kreis-Kunst-Kultur 2024“ liegen im Landratsamt Tuttlingen und in den Rathäusern der Gemeinden aus. Die Programme können auch als PDF-Datei auf der Homepage des Landkreises www.landkreis-tuttlingen.de unter „Broschüren“ heruntergeladen werden.