Der neue Aus- und Eingang an der Westseite des Tuttlinger Bahnhofs führt ebenerdig ins Gebäude. Ab Juli wurde dafür eine Wand in der Unterführung durchbrochen, kurz vor Weihnachten wurde der Weg freigegeben.

1,5 Millionen Euro hat die Stadt Tuttlingen für den Umbau investiert, 900.000 Euro davon übernimmt das Land, weil der Donauradweg dadurch besser angebunden wird. Wie kommt der Durchbruch bei den Menschen vor Ort an?

Kurz vor 8 Uhr an einem Werktag am Tuttlinger Bahnhof: Erst trifft eine Regionalbahn ein, wenige Minuten später der IC aus Stuttgart.

Die meisten Fahrgäste strömen zum Ausgang Richtung Stadt, nur vereinzelt laufen ein paar durch den neuen Ausgang Richtung Koppenland. „Zur Schule“, erklären zwei junge Männer in gebrochenem Deutsch.

Koppenland-Anwohner freuen sich

In der entgegengesetzten Richtung kommt ihnen Zoran Zaeza entgegen. „Endlich kann man da wieder durchgehen“, meint er. Er wohnt im Koppenland und arbeitet bei Aesculap. Die Umleitung hat ihm während der Bauzeit Geduld abverlangt, er musste eine Schleife über die Brücke beim E-Center laufen - „jetzt komme ich wieder viel schneller zur Arbeit und nach Hause“. Viel verändert hat sich für ihn aber nicht, als Fußgänger nutzte er auch den alten Zugang über eine Treppe.

Alexander Reichle-Schmehl und Zoran Zoeza in der Unterführung des Bahnhofs Tuttlingen. (Foto: Dorothea Hecht )

Für Radfahrer sei die Anbindung „definitiv eine Verbesserung“, urteilt Alexander Reichle-Schmehl, der ebenfalls im Koppenland wohnt und mit dem Zug zur Arbeit fährt.

Aber nicht nur für sie: „Ich freue mich für alle mit Kinderwagen. Als unsere Kinder noch kleiner waren, hätten wir uns das gewünscht.“ Und noch etwas stellt er fest: „Der Durchbruch macht die Unterführung tatsächlich viel heller, damit habe ich nicht gerechnet.“

In der Bäckerei ist es „eiskalt“

Claudia Geiser bekommt eine andere Auswirkung zu spüren. Sie arbeitet in der Bäckerei in der Bahnhofshalle: „Es ist eiskalt hier oben“, sagt sie, „vor allem, wenn die Leute vergessen, die Tür zuzumachen. Dann zieht es so richtig.“

Zum Beweis deutet sie auf ein Thermometer neben den süßen Stückchen: 7 Grad Celsius zeigt es an. „Man merkt das auch: Die Leute bleiben nicht mehr stehen zum Schwätzen.“ Zwar sei der Durchbruch schön gemacht, findet sie, „aber vielleicht könnte man noch eine Glasschiebetür einbauen“. Oder zumindest wärmere Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen.

Claudia Geiser arbeitet in der Filiale des Backhauses Licht am Tuttlinger Bahnhof. (Foto: Dorothea Hecht )

Etwas wärmer ist es im Nebenraum der Bahnhofshalle, Pendler Kay Moos wartet dort auf seinen verspäteten Zug. Die veränderte Unterführung hat er sich vor ein paar Tagen genauer angeschaut, noch überzeugt sie ihn aber nicht. „Sieht schon besser aus als vorher“, meint er. Aber es sei ja nur die Treppe auf der Westseite weg, „auf der anderen Seite muss man immer noch die Treppe hoch“.

Nur eine Schiene für Fahrräder

Auf dieser Treppe gibt es zwar eine Schiene für Fahrräder. Für Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und andere bleibt aber nur ein kleiner Aufzug, der des Öfteren defekt ist. Im Zuge der Umgestaltung des gesamten Bahnhofsareals, die die Stadt in den kommenden Jahren mit einem Investor plant, könnte sich das ändern. Treppe und Aufzug fallen allerdings in die Zuständigkeit der Deutschen Bahn, konkrete Pläne hat das Unternehmen noch nicht vorgelegt.

Leonie Schultheis am Bahnhof Tuttlingen (Foto: Dorothea Hecht )

Apropos Umgestaltung und Sanierung: Leonie Schultheis, ebenfalls Pendlerin, hofft, dass dadurch auch insgesamt die Aufenthaltsqualität im Bahnhof steigt. „Besonders schön ist es momentan nicht“, meint sie. Neue Sitzmöglichkeiten fände sie toll, und für alle, die schnell vom Bus zur Bahn müssen: „Ein direkter Weg vom Busbahnhof an die Gleise wäre super.“