Wechsel an der Spitze der Diakonie Tuttlingen: Ende April verabschiedet sich Jürgen Hau nach 37 Jahren kirchlicher Arbeit in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht bereits fest. Am 2. April tritt Lukas Renz seinen Dienst an.

Es sind turbulente Ostertage, die der neue Diakonie-Chef vor sich hat. Kartons und Koffer sind bereits teilweise gepackt, in den nächsten Tagen steht der Umzug der Familie von Heidelberg nach Tuttlingen an. Erst vor drei Wochen sind Lukas Renz und seine Frau Stefanie zum zweiten Mal Eltern geworden: Zur dreijährigen Tochter Emma kam Schwesterchen Pauline hinzu.

Etliche Gespräche und Besuche

„Es war schon länger unser Wunsch, irgendwann zurück nach Tuttlingen zu ziehen“, erzählt der 33-Jährige. Er wuchs in der Donaustadt auf, war lange Zeit im evangelischen Jugendwerk aktiv und machte Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium. Seine Eltern und ein Bruder leben in Tuttlingen.

Als eine Nachfolge für Jürgen Hau gesucht wurde, schien der Zeitpunkt perfekt zu sein. Nach etlichen Gesprächen mit dem noch amtierenden Amtsinhaber und Reinhard Haas, Vorsitzender des Diakonischen Bezirksausschusses, sowie Besuchen der diakonischen Einrichtungen, entschied sich der 33-Jährige schließlich, seine Bewerbung abzugeben.

Jürgen Hau, Geschäftsführer der Diakonie Tuttlingen, geht Ende April in den Ruhestand. (Foto: Matthias Jansen )

Eine „Win-Win-Situation“, finden sowohl Jürgen Hau als auch Lukas Renz. Hau betont, dass sich die Diakonie glücklich schätzen könne, direkt einen Nachfolger zu finden, der auch noch ein entsprechendes Profil mit sich bringe. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt er mit Blick auf andere Regionen, in denen derartige Stellen vorübergehend vakant blieben.

Respekt vor der neuen Aufgabe ist da, aber ich freue mich sehr darauf. Lukas Renz

Lukas Renz wiederum freut sich darüber, einen Job in seiner alten Heimat gefunden zu haben, der zu seiner bisherigen Tätigkeit passt. „Ich wollte auf jeden Fall eine Stelle bei einem Wohlfahrtsverband“, sagt er.

Viele Erfahrungen gesammelt

Denn: In den vergangenen Jahren arbeitete der 33-Jährige beim Caritasverband Heidelberg, der eng mit der dortigen Diakonie und dem Roten Kreuz zusammenarbeitet. „Ich konnte dort viele Erfahrungen sammeln, die für meine Arbeit in Tuttlingen nützlich sein werden“, sagt er.

So studierte Renz in Heidelberg Kultur- und Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt Soziale Arbeit. Im Anschluss arbeitete er zunächst im landesweiten Ankunftszentrum für Geflüchtete des Caritasverbands. Sozial- und Verfahrensberatungen gehörten zu seinen Aufgaben. Im Jahr 2020 übernahm er die Teamleitung. Parallel dazu betreute er das auf vier Jahre angelegte Projekt „Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier“, bei dem es um arbeitssuchende Menschen, aber auch um Themen der Stadtentwicklung ging.

Etwas Sinnstiftendes machen

„Etwas bewegen können und etwas Sinnstiftendes machen“, ist, was ihn an seinem neuen Aufgabengebiet reizt. So unterhält die Diakonie in Tuttlingen eine Reihe von Diensten, die in viele Bereiche der Gesellschaft reichen: etwa der Diakonieladen, der Tafelladen, Angebote wie das Reparaturcafé, die Schuldnerberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Auch das gemeinsame Caritas-Diakonie-Zentrum und die Außenstellen in Trossingen und Spaichingen zählen dazu.

Gut besucht ist stets der Tafelladen an der Uhlandstraße. (Foto: Archiv/Wagner )

„Respekt vor der neuen Aufgabe ist da, aber ich freue mich sehr darauf“, meint der 33-Jährige. Froh sei er jedenfalls darüber, dass es noch einen gemeinsamen Monat mit seinem Vorgänger, Jürgen Hau, gäbe.

Ich habe nicht damit gerechnet, wie hoch die Mieten inzwischen auch in Tuttlingen sind. Lukas Renz

Was er auf jeden Fall bald anpacken möchte, ist das Thema soziale Medien: „Da möchte ich mehr Präsenz“, sagt er im Blick auf Dienste wie Instagram. Schnell informieren können und dabei auch jüngere Menschen ansprechen - etwa für ein Praktikum oder ein FSJ - „auch in diesem Bereich bringe ich aus Heidelberg Erfahrungen mit“, sagt er.

Verwunderung über hohe Mieten

Schon vor seinem Umzug nach Tuttlingen hat ihn auf jeden Fall eines verwundert: „Ich habe nicht damit gerechnet, wie hoch die Mieten inzwischen auch in Tuttlingen sind“, sagt er. Obwohl er von Heidelberg diesbezüglich „einiges gewöhnt“ sei, habe es ihn sehr erstaunt, wie viel er auch in seiner Heimatstadt für eine Doppelhaushälfte zahlen müsse.

Gut lief es hingegen beim Kita-Platz: „Da konnten wir sogar zwischen drei Einrichtungen in unserer Nähe auswählen.“ Denn ein Kita-Platz ist nötig: Auch Lukas Renz' Frau Stefanie Renz wechselt ihre Arbeitsstelle. Bislang Richterin am Sozialgericht Karlsruhe wird sie nach ihrer Babypause voraussichtlich an ein Sozialgericht in der Nähe wechseln.

Die Verabschiedung von Diakon Jürgen Hau findet am Sonntag, 21. April, um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche Tuttlingen statt. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten: Justine Messner, Telefon 07461/12863, [email protected]