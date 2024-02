Erst schließt die Post, dann zieht sie um: Ab Mittwoch, 7. Februar, müssen Kundinnen und Kunden neue Wege einschlagen.

Nach monatelangen Umbauarbeiten ist es nun soweit. Um 9 Uhr öffnet am Mittwoch die neue Filiale der Postbank und Post erstmals ihre Pforten. Wer Päckchen abgeben oder Briefmarken kaufen möchte, muss das künftig in der Bahnhofstraße 44 tun. Denn dort sind die Postbank und die ihr angegliederte Post künftig zu finden.

Eineinhalb Tage komplett geschlossen

Am alten Standort in der Wilhelmstraße 1 ist bereits am Montag um 12 Uhr Schluss. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das, dass sie eineinhalb Tage auf das Serviceangebot verzichten müssen. Solange brauche das Unternehmen für den Umzug, teilte ein Sprecher ein.

In Tuttlingen geht damit eine mehr als 130-jährige Geschichte zu Ende. Seit dem Jahr 1895 befand sich das Postamt im großen Gebäude an der Ecke Wilhelm-/Weimarstraße. Seit dem Jahr 2020 gehören Postbank und Post jedoch zur Deutschen Bank. Nach und nach wird die Fusion nun vollzogen - räumlich bringt sie für Tuttlingen den Zusammenschluss unter einem gemeinsamen Dach mit sich.

Es gibt Vorteile

Die neuen Räumlichkeiten werden von der Postbank und der Deutschen Bank gemeinsam genutzt. Für Kundinnen und Kunde gäbe es durchaus Vorteile, betont ein Sprecher in einer Pressemitteilung. Zum einen müssen keine Treppenstufen mehr erklommen werden - die neuen Räume sind barrierefrei. Zum anderen entfällt die Mittagspause: Postbank und Post sind ab 7. Februar montags bis freitags durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags öffnet die Filiale von 9 bis 12 Uhr.

Die Deutsche Bank-Filiale, die bislang im Erdgeschoss war, ist bereits im Herbst in den ersten Stock umgezogen. Der Selbstbedienungsbereich im Erdgeschoss steht für die Kunden beider Banken, Deutscher Bank und Postbank, gemeinsam zur Verfügung.

Was am alten Standort passiert, ist noch unklar. Mit der Vermietung ist eine externe Immobilienfirma beauftragt, die die Fläche auch auf einer Internetplattform bewirbt.