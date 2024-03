Neue Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung treten in Kraft

Unternehmen müssen schrittweise zunehmend soziale und ökologische Aspekte bei ihren Tätigkeiten berücksichtigen und diese im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichtserstattung veröffentlichen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg unterstützt Betriebe bei der Nachhaltigkeitstransformation und warnt zugleich vor überbordenden Berichtspflichten. Dazu veranstaltet die IHK eine online angebotene Reihe ab dem 19. März.

Die IHK unterstützt die Transformation zur nachhaltigen Wirtschaft und betont, dass bereits viele Unternehmen aus eigenem wirtschaftlichem Interesse in ihre Effizienz und Nachhaltigkeit investieren. Laut IHK bestehen durch das deutsche Lieferkettengesetz, das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz und viele weitere rechtliche Vorgaben ohnehin umfassende Regelungen zur schrittweisen Nachhaltigkeitstransformation.

Aufgrund der zahlreichen Nachhaltigkeitsberichterstattungen und insbesondere durch die weitreichenden Vorgaben im Rahmen der neuen European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bietet die IHK mehrere Informationsveranstaltungen an. „Um unsere Unternehmen bei der Umsetzung der Regelungen zu unterschützen sowie Chancen aufzuzeigen, veranstalten wir einen ‚Deep Dive‘ in die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit Fokus auf die ESRS. Die achteilige kostenfreie Veranstaltungsreihe wird eine umfassende Einführung in das Thema bieten“, so IHK-Referent Niklas Lehmann.

Anmeldung