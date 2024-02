Neue Naturschutzgebiet in Talheim kommt

Das neue Naturschutzgebiet „Lupfen“ in Talheim ist auf der Zielgeraden. Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, hat Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer die Verordnung für das Schutzgebiet unterzeichnet.

„Mit diesem Naturschutzgebiet können wir die Lebensräume zahlreicher stark gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sichern und so einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität in der Region leisten“, sagt Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Sie weist darauf hin, dass das Ausweisungsverfahren auch Herausforderungen mit sich gebracht habe: „Wir möchten die Natur nicht zu Lasten der Lebensqualität der Menschen schützen, sondern sind der festen Überzeugung, dass beides gut im Einklang miteinander erfolgen kann.“ Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Interessen der Akteure vor Ort und der Schutzbedürftigkeit der Natur zu schaffen, sei am Lupfen besonders anspruchsvoll gewesen, da der Hausberg der Gemeinde bislang vielfach genutzt wurde und viele Landwirte im Schutzgebiet Grünland bewirtschaften. Mit der nun vorliegenden Verordnung seien insbesondere für das Vereinsleben Zugeständnisse gemacht worden. Auch für Landwirte und Waldbesitzer habe man Regelungen zugunsten der Bewirtschafter angepasst.

Unter anderem seien folgende Themen in der Verordnung berücksichtigt worden: Das Gelände mit Bauwagen des Schwäbischen Albvereins sowie das Gelände mit Grillstelle und Schutzhütte können weiter genutzt werden. Zahlreiche Ausnahmen für Veranstaltungen der örtlichen Vereine wurden in die Verordnung aufgenommen. Im Bereich der Landwirtschaft wurde eine Ausnahmemöglichkeit zur Ausbringung von Flüssigmist auf Grünland geschaffen. Im Bereich der Forstwirtschaft wurde das Gebot zur Erhaltung von Totholz auf den Gemeindewald reduziert.

Schützenswert ist das Gebiet vor allem wegen der Vielfalt seltener Lebensräume. „Naturnahe Wälder, Wacholderheiden, artenreiche Wiesen und zahlreiche Feldgehölze in enger Nachbarschaft - das ist das Besondere am Lupfen“, sagt Joachim Genser, der zuständige Fachreferent des RP. Unter den 24 Pflanzenarten der „Roten Liste“ finden sich allein drei Enzianarten und die Dichte von Brutvogelarten wie Dorngrasmücke oder Goldammer ist überdurchschnittlich hoch.

Die unterzeichnete Verordnung mit Kartenanhang liegt vom 16. bis 29. Februar zur Einsichtnahme beim Regierungspräsidium Freiburg und beim Landratsamt Tuttlingen aus und wird auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Freiburg veröffentlicht. Nach Ablauf der Auslegungsfrist tritt die Rechtsverordnung dann am 1. März in Kraft.