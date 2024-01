Im ausverkauften „Comedy Club“ von Heinrich Del Core zum Auftakt ins Kleinkunstjahr gab sie schon eine Kostprobe ihres Könnens, am Freitag, 23. Februar, kommt Annette Postel abendfüllend auf die „Bühne im Anger“. In der Kleinkunstreihe der Tuttlinger Hallen stellt Deutschlands einzige Operncomedienne ihr Jubiläumsprogramm vor: „Die Postel jubiliert!“ ist Nabelschau und „best of“ aus 25 Jahren Bühne gleichermaßen. Begleitet wird Annette Postel dabei von Sebastian Matz, dem Pianisten der ersten Stunde. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Tickets gibt es jetzt vergünstigt im Vorverkauf.

Sie ist blond, sie ist hübsch. Große Stimme sowieso. Sie hat Witz, Intelligenz und ein überschäumendes komödiantisches Temperament. Von Haus aus ist sie Opernsängerin, aber ihre große Leidenschaft gilt dem Chanson, dem Musikkabarett, der Comedy - dem „Brettl’n“ eben. Und in diesem Genre hat sie alles abgeräumt, was es an Preisen zu vergeben gibt, heißt es in der Ankündigung. Die Chanteuse, Musikkabarettistin und kongeniale Moderatorin der Tuttlinger Krähe 2020 jubiliert in ihrem Programm mit ihren Lieblingschansons, frechen Kreisler-Couplets, Weill-Songs und Filmmusik von Heymann, Operncomedy, Tangoparodien und Gänsehaut-Treibendem. Sie erzählt aus dem Nähkästchen und liest ein paar ihrer Kurzgeschichten, in denen sie uns an vergnüglichen Szenen des Bühnen- und Alltagslebens teilhaben lässt.

Gleich nach Abschluss ihres Gesangsstudiums ging die Sängerin, inspiriert von ihrem Faible für die 20er-Jahre und beginnend mit kleinen Chanson-Abenden, daran, etwas künstlerisch Eigenes zu machen - mit Erfolg, wie zahlreiche Auszeichnungen belegen. Opern zu parodieren hatte ihr der große Georg Kreisler höchst selbst geraten, der sie zu ihrem komödiantischen Talent und ihrer Stimme beglückwünschte, denn so Kreisler, „beides zusammen ist selten“. Ihre Shows sind komisch und charmant, geistvoll und ein Augenschmaus, geprägt von feiner Erotik und einer hervorragenden Stimme: Mit ihrer Mischung aus Komödiantischem und großem sängerischem Können begeistert die Postel ihr Publikum zwischen Berlin und Zürich, Hamburg und Wien - und eben auch in der Angerhalle.

Karten für diesen Kleinkunst-Abend sind zum Einheitspreis von 21,90 Euro bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets, Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT) zu haben sowie online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Telefon 07461/910996.