Musikkabarett mit Annette Postel

In der Vorschau heißt es weiter: „Annette Postel ist ein Phänomen: Die Chanteuse und Musikkabarettistin ist blond, sie ist hübsch. Sie hat Witz, Intelligenz und ein überschäumendes komödiantisches Temperament. Große Stimme sowieso. Von Haus aus ist sie Opernsängerin, aber ihre große Leidenschaft gilt dem Chanson, dem Musikkabarett und der Comedy - dem „Brettl’n“ eben, wie sie sagt.“

In diesem Genre hat sie alles abgeräumt, was es an Preisen zu vergeben gibt, auch einen 2. Preis bei der „Tuttlinger Krähe“ anno 2010, als sie knapp hinter Sascha Grammel landete. Zehn Jahre später moderierte sie den Wettbewerb selbst in kongenialer Manier. In ihrem aktuellen Programm jubiliert sie mit ihren Lieblingschansons, frechen Kreisler-Couplets, Weill-Songs und Filmmusik von Heymann, Operncomedy, Tangoparodien und Gänsehaut-Treibendem. Sie erzählt aus dem Nähkästchen und liest ein paar ihrer Kurzgeschichten, in denen sie ihre Zuhörer an vergnüglichen Szenen des Bühnen- und Alltagslebens teilhaben lässt.

Opern zu parodieren hatte ihr übrigens kein Geringerer als der große Georg Kreisler höchstselbst geraten, der sie zu ihrem komödiantischen Talent und ihrer Stimme beglückwünschte. „Beides zusammen ist selten“, so Kreisler. Ihre Shows sind komisch und charmant, geistvoll, witzig und ein Augenschmaus, geprägt von feiner Erotik und einer hervorragenden Stimme. Sie begeistern mit einer wunderbaren Mischung aus Komödiantischem und großem sängerischem Können.

Karten für diesen Kleinkunst-Abend sind zum Einheitspreis von 21,90 Euro (inkl. Gebühren) bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie sowie online unter