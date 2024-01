Musical-Star Angelika Milster singt in Stadthalle

Angelika Milster begibt sich auch in diesem Jahr wieder auf Tournee. Dabei präsentiert die Grande Dame des Musicals in einem exklusiven Konzertprogramm ihre Highlights aus über 50 Jahren Musicalgeschichte. Am Sonntag, 3. März, um 18 Uhr macht sie in der Stadthalle in Tuttlingen Halt.

Die in Neustrelitz geborene Angelika Milster war in Wien bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber mit dabei. Der Titelsong „Erinnerungen“ - „Memories“ wurde zu ihrem Markenzeichen. 30 Jahre später steht Angelika Milster in der Titelrolle der Norma Desmond in Sunset Boulevard erneut in einem Andrew Lloyd Webber Musical auf der Bühne. Ihr Name ist untrennbar mit den Musicals im Theater des Westens unter der Ägide von Helmut Baumann verbunden. Sie war in der deutschen Uraufführung als Baronin von Waldstätten im Musical „Mozart!“ in Hamburg zu sehen.

In ihrem Konzertprogramm „Milster singt Musical“ präsentiert sie einen Querschnitt aus mehr als 50 Jahren Musicalgeschichte: Cats, West Side Story, Kuss der Spinnenfrau, Hairspray, Whistle Down the Wind, Tarzan und Disneys Die Schöne und das Biest sind nur einige Beispiele. Das Repertoire reicht von der Tenorarie (Nessun Dorma) über Pop-Songs von Abba (Mamma Mia) und Rock-Nummern von Freddy Mercury (We will rock you) bis zu den großen Musicalpartien der starken Frauen(rollen): Evita, Grisabella (Cats) und Norma Desmond (Sunset Boulevard).

Tickets für ihr Konzert in Tuttlingen gibt es online bei Eventim.