Mit Musik und Charme erreicht er die Herzen

Er ist einer der bekanntesten Stars der Schlagerszene und ist auf großer Tour. Am Freitag, 11. Oktober, gastiert Semino Rossi ab 20 Uhr in der Stadthalle in Tuttlingen. Seine Fans und Besucher will der gebürtige Argentinier auch bei diesem Konzert wieder begeistern, teilt der Veranstalter mit. Der auch international gefeierte Sänger sei für seine unverwechselbare Stimme und sympathischen Auftritte bekannt. Hits wie „Rot sind die Rosen“, „Aber Dich gibt’s nur einmal für mich“ und „Muy Bien“ seien nicht nur musikalische Meisterwerke, sondern auch Zeugnisse seiner Karriere.

Der in Österreich lebende Künstler hat in seiner Karriere mehr als 3,6 Millionen Tonträger verkauft und mit zahlreichen Alben die Chartspitze erreicht. Schon als „Straßenmusiker“ konnte er mit seiner warmen Stimme und Ausstrahlung die Herzen der Menschen erobern, seinen Durchbruch in Deutschland feierte er mit seinen Auftritten beim „Winterfest der Volksmusik“ und im „Musikantenstadl“. Zu den Produzenten seiner erfolgreichen Alben gehört unter anderem Dieter Bohlen. Semino Rossi gewann nicht nur den „Echo Pop“ in der Kategorie Schlager- und Volksmusik, sondern unter anderem auch die „Krone der Volksmusik“ und den Smago- Award als „Europas vielseitigster Live-Entertainer“.

Sein aktuelles Album heißt „Heute hab ich Zeit für dich“ - es ist sein mittlerweile zwölftes Album. Der Künstler sagt dazu: „Ich glaube, das Schönste, was es in unserem Leben gibt, ist es, wenn wir Zeit schenken. Zeit ist etwas Unbezahlbares. Zeit ist ein Zeichen von Liebe. Und ich freue mich, wenn ich den Menschen Zeit mit meiner Musik schenken kann. Und wenn ich damit ihre Herzen erreiche.“

Semino Rossis Fähigkeit, mit jedem Ton eine tiefe emotionale Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen, hat ihm nicht nur in der deutschsprachigen Musikszene, sondern weltweit Anerkennung und Bewunderung eingebracht. Seit Jahren engagiert er sich für verschiedene soziale Projekte - vor allem für die Ärmsten der Armen in seiner Heimat Argentinien. Bei dem Konzert wird es ein Vorprogramm unter anderem mit dem Trompetenvirtuose Kevin Pabst sowie der SWR4-Hitparadensiegerin Nadin Meypo geben.

Tickets für das Konzert gibt es telefonisch unter 07223/9534466 sowie online unter www.schlagershop24.com