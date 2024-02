Mit Bildern aus Sand um die Welt reisen

Irina Titova geht mit ihrer Show „Sandsation“ auf Abschieds-Tournee. Am 17. März ist sie in der Tuttlinger Stadthalle zu sehen.

In ihrer Show reist die „Queen of Sand“ gemeinsam mit den Zuschauern frei nach Jules Verne „in 80 Bildern um die Welt“. Auf dieser Reise rund um den Globus erleben die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahrzeichen und bestaunen Weltwunder. Eine untergeleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand - das ist alles, was die junge Künstlerin benötigt, um ihren Figuren Leben einzuhauchen und bewegende Geschichten zu erzählen, wie es in der Ankündigung heißt.

Die „Sandkönigin“ lässt Bilder entstehen und wieder vergehen, um gleich darauf Neues zu erschaffen. Der Sand rieselt durch ihre Hände und fügt sich zu Kunstwerken zusammen.

Die Erzählung zu „In 80 Bildern um die Welt“ stammt aus der Feder von Katrin Wiegand sowie Katrin Edtmeier, die auch für die Regie verantwortlich zeichnet. Den atmosphärisch dichten Soundtrack mit Musik von James Horner („Titanic“) über The Doors bis zu Ennio Morricone hat der österreichische Musiker „Cosy Famous“ zusammengestellt.