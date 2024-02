Mercedes auf Parkplatz beschädigt

Auf dem Parkplätz „Donauspitz“ in der Stuttgarter Straße ist es am Freitag im Zeitraum zwischen 18 und 23.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein unbekannter Täter fügte einen abgestellten silberfarbenen Mercedes einen Kratzer auf der Beifahrerseite zu und verursachte dadurch laut Polizeiangabne einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, entgegen.