„Magic for Hope“-Show verzaubert Kinder

Bei Show „Magic for Hope“ erleben Jung und Alt am Samstag 16. März, um 15 Uhr im Kulturhaus am Bürgerpark einen Nachmittag voller Zauberei, zum Mitmachen und mit großen Illusionen. Nicht nur der Magier MF-Magic, sondern auch der Zauberhase Karl K. Ninschen wird für da sein und das Publikum zum Lachen und Staunen bringen. Der Einlass startet um 14 Uhr.

Das Beste, so heißt es in der Ankündigung: Bei kostenlosem Eintritt warten auch tolle Leckereien sowie American Popcorn auf die Besucher. Alle Spenden der Show gehen an die Kinder Krebs Stiftung. Die Show ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Einlasskarten gibt es in der Ticketbox oder über online unter www.eventim.de. Die Tickets dienen der Sitzplatzreservierung.