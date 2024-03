Lisa Rottweiler und Tabea Skolny setzen sich durch

Für den bundesweite Vorlesewettbewerb hat in der Stadtbibliothek Tuttlingen der Kreisentscheid für den Kreis Tuttlingen des 65. bundesweiten Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen stattgefunden.

Am 19. Februar traten beim Entscheid „Tuttlingen Nord“ die Schulsieger der Schulen aus Aldingen, Spaichingen, Trossingen und Gosheim-Wehingen gegeneinander an. Am Ende setzte sich Lisa Rottweiler von der Realschule Gosheim-Wehingen durch. Außerdem qualifiziert hatten sich Emily Fauth, Emma Kunz, Angelo Lauro, Johannes Link, Elif Sahin, Sarah Stadler und Hannes Zeiner.

Beim zweiten Termin, am 26. Februar, dem Entscheid „Tuttlingen Süd“, traten die Schulsieger aus Fridingen, Immendingen, Mühlheim und Tuttlingen gegeneinander an. Hier konnte sich Tabea Skolny von der Hermann-Hesse-Realschule in Tuttlingen den Sieg sichern. Außerdem Qualifiziert hatten sich Olivia Amann, Emma Böttger, Sophie Ehrenhöfer, Mia Gronmayer, Ramadan Kolev, Lisa Neubauer, Aaron Schramm und Hamit Zumeri.

Alle Teilnehmer durften eine dreiminütige Passage aus einem selbst ausgesuchten Buch vorlesen. Im zweiten Teil des Wettbewerbs musste drei Minuten lang aus einem unbekannten Text gelesen werden. Bewertet wurden die Leistungen jeweils von einer vier- bis fünfköpfigen Jury, welche sich aus Buchhändlern, Lehrern, Bibliotheksmitarbeitern sowie den beiden Vorjahressiegerinnen des Kreisentscheids Tuttlingen zusammensetzte.

An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6600 Schüler aus 6. Klassen. Die über 600 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weitere kulturelle Einrichtungen. Der Sieger oder die Siegerin des Kreiswettbewerbs darf zum nachfolgenden Bezirksentscheid fahren. Die Etappen führen von den Schulentscheiden über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Landessieger am 19. Juni in Berlin beim rbb.