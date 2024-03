LBU-Liste für Möhringen steht

Die Möhringer Ortsgruppe der „Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz“ (LBU) hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des Ortschaftsrats am 9. Juni aufgestellt. Im Rahmen ihrer Nominierungsversammlung im Möhringer Lädele wurden einstimmig elf Personen nominiert, angeführt von den beiden amtierenden Ortschaftsräten Bodo Kreidler und Walter H. Hornung. Ortsvorsteher Günther Dreher wird sein Mandat abgeben und nicht erneut kandidieren.

„Für uns hat die Verkehrssituation in Möhringen oberste Priorität. Das Städtle mit seinem besonderen Charakter ist durch den zu erwartenden steigenden Durchgangsverkehr in Richtung der Gewerbegebiete DonauTech und Immendingen akut bedroht“, sagt Walter H. Hornung in der Pressemitteilung. „Das Naturschutzgebiet im Bächetal und der Ort selbst benötigen deshalb dringend ein wirksames Verkehrskonzept. Da sind wir dran und das wollen wir weiter forcieren.“

Darüber hinaus nimmt die LBU die mögliche Bebauung des Kronenareals sowie die Weiterentwicklung des Hechtplatzes im Ortskern in den Blick. „Wichtig ist, dass hierbei die Bedürfnisse aller Altersgruppen berücksichtigt werden, und dass auch die Nahversorgung der Bevölkerung weiter ausgebaut wird“, so Hornung. Die Ansiedelung einer Apotheke wäre aus Sicht der LBU ein wichtiger weiterer Baustein, ebenso wie die barrierefreie Begehbarkeit des Hechtplatzes.

Für die Möhringer Vorstadt soll dringend angegangen werden, dass überhaupt eine Nahversorgung für den Alltag angesiedelt wird. Darüber hinaus setzt sich die LBU für die weitere Festigung des Naturschutzgebietes im Bächetal ein. Die begonnene Beweidung soll weiter ausgebaut werden und mittelfristig soll ein Wildnaturpark entstehen, verbunden mit einem Wanderweg, der die schützenswerte Natur für alle erlebbar macht.

Für die LBU kandidieren für den Möhringer Ortschaftsrat: Walter H. Hornung (Berufsschullehrer), Heike Erath (Erzieherin), Bodo Kreidler (Chirurgiemechanikermeister), Hülya Senkaya (Einzelhandelskauffrau), Phuong Vo (Geschäftsführer), Elvira Schmidt (Mesnerin), Jürgen Niemeyer (Schulentwicklungsberater), Jochen Beck (Dolmetscher und Learning Content Creator), Eduard Steidle (Geschäftsführer), Karlheinz Wölfle (Anwendungstechniker Chemie), Martin Trepte (Zerspanungsmechaniker/Drehen, derzeit arbeitssuchend).