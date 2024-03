Laufkurs für „run & fun“ startet

Die Abteilung Lauftreff der Tuttlinger Sportfreunde bietet einen Laufkurs besonders für Einsteiger und Wiedereinsteiger an zur Vorbereitung auf den Zehn- und Fünf-Kilometer-Lauf von „run & fun“. Der Kurs erstreckt sich über zehn Wochen immer dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr. Start ist am 9. April, Treffpunkt ist am, Donaustadion in Tuttlingen.

„Der Kurs richtet sich vor allem an alle motivierten Sportlerinnen und Sportler, die gern mit dem Laufen beginnen wollen, nach einer Pause wieder einsteigen oder unter Gleichgesinnten trainieren wollen und das Ziel haben, bei ,run & fun’ teilzunehmen“, wird Abteilungsleiter Albrecht Mattes in der Mitteilung zitiert. Dabei vermitteln erfahrene Übungsleiter die Grundlagen des Laufens und geben individuelle Tipps und Tricks

„Wir werden mit den Kursteilnehmern auf Radwegen und Schotterwegen Richtung Nendingen trainieren und auf Wegen nahe des Donaustadions. Genauso bieten wir den Teilnehmern zusätzlich die Möglichkeit, freitags an unserem Training auf der Laufbahn im Donaustadion teilzunehmen. Dort absolvieren wir neben Intervalleinheiten verschiedene Lauf-ABC-Übungen, um die Lauftechnik zu verbessern“, sagt Mattes. „Die Woche vor run & fun ist zudem eine Streckenbesichtigung für den Fünf-Kilometer- und Zehn-Kilometer-Lauf geplant.“

Die Teilnahma am Kurs beträgt 30 Euro. Darin enthalten ist die Startgebühr für die Laufveranstaltung am 15. und 16. Juni. Das Teilnehmerlimit für den Kurs beträgt 20 Personen, daher empfehlen die Tuttlinger Sportfreunde eine Bewerbung bis Sonntag, 31. März. Wird das Teilnehmerlimit vorher erreicht, endet die Bewerbungsfrist. Bewerbungen sind möglich per Mail an [email protected].