Lars Mattes ist Greco-Bezirksmeister

Gastgeber AB Aichhalden nutzte bei den ARGE-Bezirksmeisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil seinen Heimvorteil und holte sich den Sieg in der Vereinswertung. Mit 38 Punkten lagen die Eschach-Ringer klar vor dem Überraschungszweiten AV Hornberg (23), KSV Wollmatingen (17), SV Dürbheim (14), KSV Tennenbronn (12) und ASV Tuttlingen (11). Vorwochen-Freistilsieger KSV Taisersdorf landete diesmal auf Rang neun.

Wenn auch bei den drei erstplatzierten Vereinen die Anzahl der Teilnehmer eine maßgebende Rolle spielte, so lieferte der KSV Tennenbronn die Ausnahme der Regel. Mit Lukas Brenn und Jonas Schondelmaier waren nur zwei Ringer am Start - Titelfavorit Fabian Reiner fehlte aufgrund einer Taufpatenschaft - holte er sich zwei Meistertitel und Platz fünf. Und auch der SV Dürbheim, der in der Vorwoche personalbedingt bei den Titelkämpfen fehlte, schaffte es mit nur vier Startern auf die vierte Position. Schmerzlich vermisst wurden Akteure der KG Baienfurt, die in der Vorwoche Fünfter wurden.

Bei den Finalkämpfen um die Medaillen konnte Kampfrichter Jan Müller (AB Aichhalden) eine „ruhige Kugel“ schieben, da gleich acht AB-Athleten um Gold, Silber und Bronze kämpften. Dass sich am Ende nur Lorenz Brüstle in der 77-kg-Klasse gegen Iseni Faik (ASV Tuttlingen) durchsetzte, konnte die gute Bilanz der Gastgeber nicht schmälern. Lediglich mit 5:7 verlor Christian Bantle den Endkampf bis 82 kg gegen Lukas Brenn (KSV Tennenbronn), während Daniel King im 97 kg Limit Jonas Schondelmaier (KSV Tennenbronn) und Ian King (52 kg) gegen Laszlo Pasztov (AV Hornberg) technisch überhöht unterlagen. Der Hornberger kürte sich damit neben Schondelmaier und Marco Martin (KSV Taisersdorf/130 kg) zum Doppelmeister.

In der 55-kg-Klasse konnte sich Lars Mattes (SV Dürbheim) nach zwei Schultersiegen eine TÜ-Niederlage gegen Alex Denisük (Eiche Radolfzell) leisten, um trotzdem Meister zu werden. Der Radolfzeller hatte sich zuvor durch die Schulterniederlage gegen Raphael Gliese (KSK Furtwangen), der Vizemeister wurde, seine Titelchance verbaut.

Bis 60 kg setzte sich erwartungsgemäß Senioren-Weltmeister Florin Gavrila (KSV Trossingen) durch. Er gewann das Finale gegen Mustafa Gentrit (AB Wurmlingen) klar mit 12:2 Punkten. Bronze sicherte sich Aichhaldens Regionalliga-Ringer Dumitru Florea durch einen 9:0 Sieg gegen Yannick Fritsch (AV Hornberg).

Nach Platz drei in der Vorwoche (65 kg) schaffte es Selimchan Jangubaev (AV Hornberg) in der 63 kg Klasse diesmal auf Platz eins. Eine Überraschung gab es in der Gewichtsklasse 67 kg. Da musste sich Titelanwärter Lukas Benzing (AV Hornberg) mit Rang drei begnügen. Er hatte gegen Anton Klymentov (ASV Tuttlingen) im Poolkampf mit 0:5 den Kürzeren gezogen. Der ASV-Ringer ließ sich die Titelchance nicht entgehen und besiegte im Finale Nick Wernz (KSV Winzeln) vorzeitig mit 8:0.

Einen Meistertitel im Hause Benzing gab es trotzdem. Jonas Benzing beherrschte die 72-kg-Klasse nach Belieben. Nach zwei schnellen Poolsiegen ließ er im Finale Freistil-Spezialist Marco Eckl (AV Sulgen) beim 8:0 keine Chance. Bronze gab es für Markus Möll (AB Wurmlingen) nach einem Schultersieg über Raphael Schanne (AC Villingen).

Mit Kushtrin Karaqi (KSV Wollmatingen) trug sich ein bisher unbekannter Ringer in die Siegerliste bis 87 kg ein. Kurios dann auch der Finalkampf. Da stand Gianni D’Ernesto (Eiche Radolfzell) mit 10:0 praktisch vor dem Titelgewinn, ehe der Wollmatinger eine Aktion konterte und mit einem Schultersieg den Kampfverlauf auf den Kopf stellte. Dritter wurde Tim Buck (KSV Allensbach) nach einem Schultersieg über Eric Hettich (KSV Taisersdorf). Nachdem Roman Brüstle (AB Aichhalden) den Poolkampf gegen Jonas Schondelmaier mit 4:7 verloren hatte, sicherte sich der ABA-Ringer Bronze durch einen Überlegenheitssieg gegen Justin Bopp (AV Sulgen). Silber für die Gastgeber gab es auch durch Paul Mettmann bis 130 kg, der nur den Taisersdorfer Martin vorbeilassen musste.

Mit 84 Teilnehmern hatten die Meisterschaften im klassischen Stil einen guten Zuspruch erhalten. Bei den zuletzt 2020 ausgerichteten Titelkämpfe waren 71 Athleten am Start.

Die Ergebnisse