Vor dem Gemeindehaus St. Josef ist es am Mittwochabend laut zugegangen. Die Veranstaltung mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger war umrahmt von Bauern- und Handwerkerprotesten. Landwirte und Handwerker waren rund um das Gemeindehaus beziehungsweise zwischen der Nendingerallee und der Donaubrücke unterwegs.

Landwirte verlegen Veranstaltungsort

Eigentlich war die Veranstaltung im Aesculapium geplant gewesen, und die Demo rundherum im Aesculap-Kreisel und auf der Bahnhofstraße. Unter diesen Umständen wollte das Medizintechnikunternehmen Aesculap jedoch nicht länger Ort der Veranstaltung sein.

Der Grünen-Kreisverband kam kurzfristig im Gemeindehaus unter, Brugger sprach dort zum Thema „Wie wir in einer unfriedlichen Welt gemeinsam Freiheit, Sicherheit und Menschenrechte verteidigen können.“

Parteien kommen ins Gespräch

Organisator der Proteste waren die CDU-Stadträte Axel Enslin und Ulrich Diener. Vor Ort fingen die Landwirte und Handwerker die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger ab, um mit ihr ins Gespräch zu kommen.

„Die Kommunikation ist nicht gut. Die Leute sind schlichtweg verunsichert und wissen eigentlich nicht mehr, was sie machen sollen“, schilderte Axel Enslin und ergänzte: „Die Gesetze ändern sich so schnell, dass manches heute gilt und morgen nicht mehr.“

Geld wird an „falscher Stelle ausgegeben“

Der Meinung ist auch Ulrich Diener. Besonders störe ihn, dass viele Steuergelder ins Ausland fließen würden. Gemeint sind beispielsweise zwei Förderkredite über insgesamt 40 Millionen Euro für nachhaltige Verkehrskonzepte in Peru. „Wenn wir hier bei uns genug übrig hätten, wäre das kein Problem. Aber hier fehlt es auch an allen Ecken“, gibt Diener zu bedenken.

Agnieszka Brugger „will die Anregungen mit nach Berlin nehmen“, sagt sie. „Es ist wirklich notwendig, dass man sich mal an einen Tisch setzt“, sagt sie und ergänzt: „Ich glaube unsere Ansichten sind in vielen Punkten gar nicht so weit auseinander.“

Mangelnde Kommunikation oder Gesprächsbereitschaft?

Die Protestler hatten im Vorfeld mangelnde Kommunikation kritisiert, laut den Grünen sei aber Gesprächsbereitschaft auf jeden Fall vorhanden. „Wir reden allerdings lieber konstruktiv als Galgen aufzuhängen“, meint Jens Metzger von den Kreisgrünen.

Generell wünsche er sich bei den Protesten mehr Diskussion auf Sachebene - und Ehrlichkeit: „Ich habe erst am Dienstag vom Ordnungsamt erfahren, dass eine Demo geplant ist. Warum sagen uns das die Organisatoren nicht direkt?“, kritisiert Metzger.

Keine Querdenker vor Ort angetroffen

Auch die Querdenker-Gruppe „Rottweil steht auf“ hatte in einem Social-Media-Kanal dazu aufgerufen, sich an der Demo am Mittwoch in Tuttlingen zu beteiligen. Dass Querdenker in diversen Städten versuchen, „die Proteste zu kapern“ sei der Polizei bekannt, sagte Matthias Wörner, Leiter des Polizeireviers Tuttlingen.

Von Seiten der Bauern und Handwerker seien die Demos bislang aber meist ordnungsgemäß verlaufen. Allerdings: „Uns sind keine Querdenker aufgefallen“, erzählt Matthias Preiss, stellvertretender Revierleiter, der die Proteste vor Ort begleitet.