Liebe, Glaube und Hoffnung - der Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl hat beim Neujahrsempfang der Tuttlinger Kirchen am Samstag in der Stadtkirche nicht nur über den Wandel der Zeit gesprochen, sondern auch an Dankbarkeit, Respekt und Wertschätzung erinnert. Außerdem tauschte er sich mit dem katholischen Dekan Matthias Koschar und der evangelischen Pfarrerin Philine Blum über die aktuellen Probleme und Sorgen der Kirchen aus.

Mehr als 250 Gläubige folgten der Einladung der Kirchen im Landkreis Tuttlingen zum Neujahrsempfang mit dem Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, sodass die Stadtkirche nahezu voll besetzt war. Der evangelische Pfarrer rückte bei der Veranstaltung, die unter dem Leitspruch „Wandel braucht Gespräche“ stand, die Liebe in den Fokus und lieferte im Sinne von Paulus die Bedeutung dazu: „Diese Liebe kreist nicht selbstverliebt um sich selbst und was mir selbst etwas nützt, sondern diese Liebe hat das Wohl des Gegenüber im Blick und sie lässt sich von der Wertschätzung des Gegenübers leiten.“

Ohne Respekt kein Miteinander

Ohne den Respekt des anderen könne es kein Miteinander geben, auch wenn der Gegenüber eine völlig andere Meinung vertrete. Nur wenn man die Würde des Gegenübers ernst nehme, könne ein MIteinander gelingen. „Wie viele wäre gewonnen, wenn wir uns in unseren Debatten von dieser Haltung leiten ließen“, so der 60-Jährige.

Ich wünsche mir, dass wir Plattformen haben, auf denen wir respektvoll miteinander sprechen. Ernst-Wilhelm Gohl

Unterschiede würden nicht gleichzeitig eine Trennung bedeuten. Es gehe in erster Linie nicht um Sympathie und darum, dass alle die gleiche Meinung haben. Es sei vielmehr eine „bewusste Entscheidung“ andere Werte und Lebensgestaltungen stehen zu lassen und den Menschen, der diese vertritt, zu respektieren.

Sich auszutauschen ist wichtig

„Um diese Haltung hat die Kirche von Anfang gerungen. Es ist eine Haltung, die unserer Gesellschaft guttut“, findet Gohl, denn eine demokratische Gesellschaft zeichne sich dafür aus, dass unterschiedliche Ansichten ihren Platz darin hätten und öffentlich geäußert werden dürften. Umso wichtiger sei es, dass es die Form des Austausches gebe, die nicht davon leben, den Andersdenkenden abzuwerten. Wut und Spaltung seien die Folgen von solchen Debatten.

„Ich wünsche mir, dass wir Plattformen haben, auf denen wir respektvoll miteinander sprechen“, sagte Gohl und bezog sich damit auf den Alltag, in den Familien, den Schule und am Arbeitsplatz.

Probleme ernst nehmen, aber nicht dramatisieren

Dekan Matthias Koschar und Pfarrerin Philine Blum stiegen danach mit dem Landesbischof in einen Dialog ein. Koschar findet, dass sich die Gesellschaft verändere und der Glaube immer mehr „verdampft“. Woran liegt das? Gohl: „Oft wird der Unglaube oder der schlechte Kirchgang beklagt. Probleme sollten ernst genommen, aber nicht dramatisiert werden. Es gibt viel Gutes.“

Ihm sei auch wichtig, gerade mit Blick darauf, wie sich die Kirche gegenüber dem Staat positionieren soll, dass kommuniziert werde, was alles mit der Kirchensteuer gemacht und bezahlt werde, wie Kindertagesstätten.

Veränderungen angehen, nicht verteufeln

Pfarrerin Blum beklagte den Wegfall mehrerer Stellen. Es sei eine Bewegung, die die evangelische Kirchengemeinde zwinge, sich neu auszurichten und die dazu führe, dass sich die Verantwortlichen viel mit Organisatorischem beschäftigen müssten. Das Dekanat wandere aus der traditionellen evangelischen Stadt Tuttlingen in den katholischen Nachbarort Rottweil. „Wie wollen wir das Ruder rumreißen?“, fragte sie Gohl, der darauf keine konkrete Antwort hatte.

Gohl betonte, man müsse die Veränderungen angehen, aber nicht mit der Haltung, dass alles den Bach hinuntergehe.

Der Landesbischof schaffte es dem Neujahrsempfang einen besonderen, aber vor allem nachdenklichen Stempel aufzudrücken. Nach dem Stehempfang mit der ein oder anderen kommunalpolitischen Diskussion könnten allerdings auch erhebliche Zweifel aufkommen, ob der Appell des Landesbischofs in Sachen Wertschätzung, Respekt und Liebe auch tatsächlich Gehör gefunden haben.