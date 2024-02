Kurse von der Fußpflege bis zur Osterdekoration

Der Kreislandfrauenverband Tuttlingen bietet in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen einen Kurs zur Gesundheitspflege für die Füße an. Am Dienstag, 27. Februar, um 19.45 Uhr können Interessierte dafür in den Amselweg 18, Talheim, kommen. Eine vorherige Anmeldung unter 07464/2857 ist bis Donnerstag, 22. Februar, erforderlich. Als Referentin wird Claudia Erhard, Osteopathin und Physiotherapeutin anwesend sein. Die Kosten belaufen sich auf zehn beziehungsweise zwölf Euro.

Am Samstag, 2. März, gibt Markus Grimm von 13.30 bis 15.30 Uhr einen Kurs zum Schnitt von Obstbäumen. Die Kosten für den Kurs betragen fünf beziehungsweise sieben Euro. Die Veranstaltung findet in Seitingen-Oberflacht, Mühlstraße am Ende Richtung Talheim, am Vereinsheim des OGV statt. Anmeldungen sind bis Dienstag, 27. Februar, unter 0176/23584175 möglich.

Ein Workshop zu kreativer Osterdekoration folgt am Montag, 4. März, um 20 Uhr in der Albvereinsstube, Bräunisbergstraße 4, Tuttlingen-Nendingen, unter der lLitung von Katharina Spangenberg. Die Kosten betragen fünf beziehungsweise sieben Euro ohne das Dekorations-Material. Dieses könne auch selbst mitgebracht werden. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 29. Februar, unter 01577/2628030 möglich.