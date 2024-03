Kunsthandwerk, Stelzenfiguren und Musik beim Ostermarkt

Am Ostersamstag, 30. März, ist wieder Ostermarkt in Tuttlingen. Von 10 bis 16 Uhr gibt es neben frühlingshafter Atmosphäre auch ein kulturelles Rahmenprogramm sowie Ostergeschenke für Kurzentschlossene, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Knapp 30 Kunsthandwerker aus der ganzen Region bieten beim Ostermarkt ihre Produkte an. Dabei handelt es sich um Unikate, die in handwerklicher Arbeit und nach eigenen Entwürfen gefertigt wurden. Die Palette reicht von Holz- und Schmuckarbeiten über Töpferware bis zu Glasbläserei.

Der Ostermarkt wird von mehreren Auftritten des Duos Minuusch begleitet. Zwei Stelzenfiguren werden mit ihren Walk-Acts in die Fußängerzone locken. Musikalisch umrahmt ein Bläserensemble um Matze Schneider das Innenstadtevent. Der Ostermarkt ist eine Veranstaltung auf dem Marktplatz, die das Citymanagement der Stadt gemeinsam mit Christof „Stiefel“ Manz organisiert.