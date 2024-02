Kunst wie „auf Sand“ gebaut

Die Wahl-Wienerin Irina Titova entführt ihr Publikum am Sonntag, 17. März, ab 18 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen auf ihrer diesjährigen Tournee live „In 80 Bildern um die Welt“. Die im wahrsten Sinne des Wortes „auf Sand“ gebaute Live-Kunst, die Ad-hoc-Bilder, obwohl so flüchtig und fragil, hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Eine untergeleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand - das ist alles, was die junge Künstlerin benötigt, um ihren Figuren Leben einzuhauchen und bewegende Geschichten zu erzählen, die jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Tochter einer Schriftstellerin und eines Universitätsprofessors entdeckte früh die Leidenschaft für die in Osteuropa recht populäre Kunst der Sandmalerei. Anfänglich in der Therapiearbeit eingesetzt, wurde die heute 34-Jährige rasch zu einer Perfektionistin dieser kurzlebigen Kunst. Es hat eine hypnotisierende Wirkung, Irina dabei zuzuschauen, wie filigran der Sand durch ihre Hände rieselt und sich auf magische Art und Weise zu wahrhaftigen Kunstwerken zusammenfügt.

Nach den Pandemiejahren und dem aktuellen Krieg in der Ukraine, hat die überzeugte Pazifistin und gebürtige Russin nicht nur ihren ukrainischen Mann geheiratet, sondern auch Nachwuchs bekommen. Das hält sie aber nicht davon ab, im Frühjahr nochmals mit ihrer einzigartigen Erdumrundung, „In 80 Bildern um die Welt“, auf Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu gehen.

Für den besonderen Rahmen der Live-Tournee werden Irina Titovas sagenhafte Sandbilder von der Erzählstimme des Synchronsprechers Joachim Kerzel begleitet. Für seine Synchronisation von Jack Nicholson in dem Film „About Schmidt“ wurde Kerzel 2003 mit dem Deutschen Preis für Synchron ausgezeichnet. Seine markante, tiefe Stimme verlieh er u.a. auch Hollywoodgrößen wie Robert De Niro, Sir Anthony Hopkins und Dustin Hoffman.

