Kraxeln und radeln

(sz) - In drei Ausbildungskursen, die der DAV Tuttlingen in den kommenden Wochen anbietet, sind noch Plätze frei. Dies teilt der DAV in einer Pressemeldung mit. Einen „Grundkurs Klettern in der Halle“ gibt es am Samstag, 16. März, von 18 bis 21 Uhr und Sonntag, 17. März, von 10 bis 13 Uhr.

Dabei werden elementare Kenntnisse in der Sicherungs- und Klettertechnik vermittelt. Der Kurs findet witterungsunabhängig in der DAV-Kletteranlage „Little Rock“ unter dem Dach der Sporthalle der Ludwig-Uhland-Realschule statt. Teilnehmer haben die Möglichkeit, eine Prüfung zum „DAV-Kletterschein Toprope“ abzulegen.

Ein „Aufbaukurs Klettern in der Halle“ findet am Samstag, 20. April, von 18 bis 21 Uhr und Sonntag, 21. April, von 10 bis 13 Uhr statt. Dabei geht es primär um das Klettern im Vorstieg. Der Klettersport wird nun ernster, denn jetzt sind auch Stürze einzukalkulieren und entsprechend abzusichern. Sicherungs- und Kletterkenntnisse werden vertieft.

Für die Teilnahme an diesem Kurs ist ein absolvierter Grundkurs Klettern oder vergleichbare Kenntnisse Voraussetzung. Die Leitung beider Kletterkurse liegt bei Heiner Späth.

Einen „Mountainbike Fahrtechnikkurs für Fortgeschrittene“ mit MTB-Coach Henrik Basler gibt es zudem am Samstag, 20. April, von 15.30 bis 18.30 Uhr und Sonntag, 21. April, von 9.30 bis 16.30 Uhr. Dabei geht es um das Meistern enger Kurven und steiler Passagen. Zum Saisoneinstieg werden Techniken wie das Befahren von Spitzkehren, steilen Trailabschnitten und Stufen vermittelt.

Die Kursgebühr beträgt je 65 Euro für Mitglieder und 90 Euro für Nicht-Mitglieder. Info und Anmeldung: DAV-Geschäftsstelle, Waaghausstraße 16 (Öffnungszeiten: dienstags 17 bis 19 Uhr und freitags 11 bis 13 Uhr), Telefon 07461/9107236, E-Mail: [email protected]