Der Frühling ist bald da und er bringt frische Zutaten, lebhafte Aromen und eine Fülle von kulinarischen Möglichkeiten mit sich. Das Forum Ernährung des Landratsamtes Tuttlingen bietet beim Kochkurs „Genussvoller Frühlingsbrunch“ die Gelegenheit, die geschmackliche Vielfalt dieser Jahreszeit zu entdecken. Am Freitag, 22. März, von 18.30 bis 21.30 Uhr werden in der Schulküche (Raum T1.03) der Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen einfache und dennoch raffinierte Gerichte mit regionalem Obst und Gemüse zubereitet.

Der Kochkurs steht unter der Leitung von Angelika Furrer vom Forum Ernährung. Die Kosten belaufen sich auf zwölf Euro und werden vor Ort bezahlt. Gefäße für Kostproben sollten mitgebracht werden.

Eine Anmeldung ist erforderlic unter der Telefonnummer 07461/9261300 oder per Mail an [email protected]. Weitere Termine unter www.landkreis-tuttlingen.de/forum-ernährung.