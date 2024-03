Was tun wir, wenn wir gestresst und verspannt sind? Uns alles zu viel wird und wir eine Auszeit brauchen? Viele Menschen gönnen sich dann eine Massage. Auch Hunden kann das gut tun, meint Physiotherapeutin Manuela Münzer. Sie bietet aktuell einen Workshop mit dem Titel „Massage für Hunde“ an der VHS Tuttlingen an.

Das ist für Vierbeiner nicht einfach

Für die meisten Vierbeiner ist die Situation, mit fremden Artgenossen und fremden Menschen in unbekannter Umgebung zu sein, nicht einfach. Gleichzeitig auch noch entspannt auf eine Matte zu liegen und sich behandeln zu lassen, schon gleich gar keine Option. Dies ist einfach zu menschlich gedacht.

Was für manche Menschen schon eine Herausforderung darstellt, bedeutet für viele Hunde - und somit auch für Frauchen und Herrchen - purer Stress. Doch so fünf, sechs Kursteilnehmer sollten es schon sein, so die Anforderungen der Volkshochschule Landkreis Tuttlingen.

Weniger Stress dank Kopfhörer

„Und so kam mir die Idee, den Workshop online auszuprobieren, quasi als stressfreies Pilotprojekt“, sagt Manuela Münzer schmunzelnd. Die Inhalte des Kurses vermittelt sie in Theorie und Praxis per Zoom, ganz wichtig ist ihr dabei der Austausch unter den Teilnehmern.

Am Montagabend war der erste Kurs, Mensch und Tier konnten bequem zu Hause in den eigenen vier Wänden den Anleitungen folgen. Das Konzept ging auf: fünf von sechs Hunden waren völlig entspannt. Und die Hündin, die zu Anfang durch die Stimme aus dem Laptop beunruhigt war, konnte zusehends entspannen: Frauchen hat sich einfach die Kopfhörer geschnappt. Und gut war es.

Schon immer von Tieren umgeben

Manuela Münzer, die in Hattingen lebt, wird schon lange von Tieren begleitet, insbesondere von Hunden. Immer mal wieder hatten die Vierbeiner verschiedene Projekte, ein Humpeln oder ein unrunder Gang, Schwierigkeiten beim Aufstehen, Unwohlsein, Stress oder Unruhe.

Tiere machen das ähnlich." Manuela Münzer

Im Zuge dessen konnte sie bestimmte sich wiederholende Verhaltensweisen der Hunde beobachten. „Als Mensch versuche ich intuitiv, einer verspannten oder schmerzenden Körperstelle durch Wärme, Reiben oder Drücken Linderung zu verschaffen. Tiere machen das ähnlich“, erklärt Manuela Münzer. „Sie praktizieren dadurch instinktiv eine Art Selbst-Hilfe, die die empfundene Spannung der schmerzenden Stelle mindert. Im Prinzip nichts anderes als eine Art Massage.“

Kenntnisse erweitert

Bei einem Workshop Physiotherapie für Hunde im Jahr 2016 hat sie sich weitere Kenntnisse angeeignet. Und sie ist ja ohnehin vom Fach, als gelernte Physiotherapeutin.

„Die Unterschiede zwischen Mensch und Tier sind gar nicht so groß, vieles lässt sich übertragen. Mich fasziniert daran, wie einfach jeder - und das ist das Entscheidende - mit Hilfe seiner Hände eine Veränderung bewirken kann“, sagt sie. Nicht nur für den Hund, sondern auch für sich selbst und die Beziehung Mensch - Tier. Übrigens, diese Massageanwendungen lassen sich auf quasi jedes Tier übertragen.

Besondere Gassi-Runde

Vergangenes Jahr hat sie „Physio-Walk“ für Mensch und Hund angeboten, mit positiver Resonanz: Beim Spaziergang draußen in der Natur auf spielerische Art und Weise die Koordination zu verbessern, geistige Auslastung durch Nasenarbeit und gleichzeitig Aufbau der Muskulatur für beide Partien zu sorgen, ist der Ansatz. „Das macht was in der Mensch- Hund Beziehung und geht quasi nebenbei auf der Gassirunde“, weiß Manuela Münzer.

In den Pausen, die es in diesen Wanderungen gab, hat sie einen Einblick gegeben, wie einfach Entspannung zwischendurch auch beim Spaziergang eingebunden werden kann: den Hund ausstreichen, Hautrollungen machen, dehnen. Das vermittelt sie nun ausführlich an die Hundehalter.

Unterstützung, keine Heilmethode

„Natürlich ersetzen solche Anwendungen keinen Tierarztbesuch, ebenso wenig sind sie ein Heilversprechen“, betont Manuela Münzer. Und doch sei es eine wunderbare Unterstützung, denn viele Tierhalter teilten den Gedanken: „Ich würde so gerne selbst etwas tun“, wenn sie sehen, dass ihr Vierbeiner Probleme hat.

Bei der Massage - egal ob am Mensch oder am Hund - ist es ihr ein Anliegen, ,,dass wir mit den Händen immer wieder ins Fühlen kommen.“

Per Zoom bekamen die Teilnehmer am Montagabend einen ersten Eindruck, was man machen kann.

Üben an ungewöhnlichem Objekt

Die Theorie, unter anderem der grobe Verlauf von Muskeln und deren Hauptfunktion, hat Manuela Münzer an einem Hundeskelett veranschaulicht.

An diesem Tierskelett verdeutlicht Manuela Münzer die Massagetechniken für Hunde. Üben kann man auch an Kuscheltieren (Foto: Privat )

Für die ersten Massagegriffe hat sich ihre Hündin Bella dann bereitwillig zur Verfügung gestellt. Um ein erstes Gefühl für die meist ungewohnten Bewegungsabläufe zu bekommen, und in den eigenen Rhythmus zu finden, fand das Warm Up an Kuscheltier und Kissen statt.

Ungewöhnlich? Mit Sicherheit. Bedenke man jedoch, dass Tiere genau spüren, ob ihr Mensch gerade weiß, was er tut oder den Plan noch sucht, sei nachvollziehbar, dass sich Tiere nicht gerade drum reißen, als Versuchsobjekt herzuhalten. „Um in die Bewegungsabläufe reinzukommen und sie anzufühlen sind Kuscheltier und Sofakissen unschlagbar geduldig“, schmunzelt die Physiotherapeutin.

So einfach wie möglich

Ihre Motivation sei es, im Kontakt mit den Menschen Massage-Grundlagen so einfach wie möglich rüberzubringen. „Denn nur, wenn es einfach ist, ist es in unserem Alltag praktikabel und wird weitergetragen. Mein Beitrag, damit Mensch und Tier ein bisschen entspannter durchs Leben kommen. Das wünsche ich mir“, sagt sie.